«Россети Ленэнерго» обеспечили 1,8 МВт мощности крупному предприятию по производству электроники в Санкт-Петербурге. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Армалит». Для подключения потребителя энергетики построили кабельные линии 6 кВ и блочную комплектную трансформаторную подстанцию (1,6 МВА).

Компания – крупнейший производитель электроники для кораблей, подводных лодок, ракетных комплексов и космических аппаратов (включая МКС). В новом 17-этажном здании площадью 32 000 кв. м разместятся научный кампус и деловой центр. Компания планирует открыть около 3 000 новых рабочих мест. Первая очередь научного центра была введена в 2016 году.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также жилых домов.