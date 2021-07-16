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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией новый научно-промышленный комплекс в Санкт-Петербурге

Россети Ленэнерго обеспечили электроэнергией новый научно-промышленный комплекс в Санкт-Петербурге

16 июля 2021, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» обеспечили 1,8 МВт мощности крупному предприятию по производству электроники в Санкт-Петербурге. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Армалит». Для подключения потребителя энергетики построили кабельные линии 6 кВ и блочную комплектную трансформаторную подстанцию (1,6 МВА).

Компания – крупнейший производитель электроники для кораблей, подводных лодок, ракетных комплексов и космических аппаратов (включая МКС). В новом 17-этажном здании площадью 32 000 кв. м разместятся научный кампус и деловой центр. Компания планирует открыть около 3 000 новых рабочих мест. Первая очередь научного центра была введена в 2016 году.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также жилых домов.

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Источник: Россети Ленэнерго

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