Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил ряд заявок на выделение земельных участков 15 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, ООО "Русдекинг" – резиденту ТОСЭР "Володарск – одобрили заявку на участок под строительство первой очереди комплекса по производству изделий из древесно-полимерного композита. Объем инвестиций – около 1,1 млрд рублей, срок строительства – 1,5 года, площадь участка – 20 тысяч кв.м. Напомним, ранее объем инвестиций оценивали в 804 млн рублей. На производстве планируют создать 260 рабочих мест.

АО "Веспер групп" (г. Москва) одобрили заявку на участок под строительство складского комплекса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Заявленный объем инвестиций – около 2,7 млрд рублей, срок строительства – 5 лет, площадь участка – 199,3 тысяч кв.м. На предприятии планируют создать 60 рабочих мест. Комплекс предназначен для хранения непродовольственных товаров.