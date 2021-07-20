АО «Мособлэнерго» в короткий срок выполнило работы по технологическому присоединению объектов новой дорожной развязки на Можайском шоссе вблизи железнодорожной станции Жаворонки Одинцовского городского округа. Качественная и оперативная работа Одинцовского филиала компании позволила сократить сроки реализации проекта регионального значения.

АО «Мособлэнерго» выполнило реконструкцию более 60 объектов электросетевого хозяйства компании, проектирование и строительство 4 новых 2-х трансформаторных подстанций, реконструкцию распределительной подстанции №31031 в селе Жаворонки, а также полную модернизацию сетей уличного освещения с установкой LED-светильников. В рамках формирования проекта и его реализации использованы уникальные современные энергосберегающие технологии, позволяющие улучшить экологическую обстановку округа.

Со стороны филиала выполнены договоры технологического присоединения в интересах заказчика строительства ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» города Москвы.

Эстакада над Можайским шоссе является частью проекта по созданию поперечной связи от Можайского до Варшавского шоссе. Дорожную развязку открыли на полтора года раньше запланированного срока.