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АО "Мособлэнерго" в короткий срок выполнило техприсоединение объектов новой дорожной развязки на Можайском шоссе

АО Мособлэнерго в короткий срок выполнило техприсоединение объектов новой дорожной развязки на Можайском шоссе

20 июля 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в короткий срок выполнило работы по технологическому присоединению объектов новой дорожной развязки на Можайском шоссе вблизи железнодорожной станции Жаворонки Одинцовского городского округа. Качественная и оперативная работа Одинцовского филиала компании позволила сократить сроки реализации проекта регионального значения.

АО «Мособлэнерго» выполнило реконструкцию более 60 объектов электросетевого хозяйства компании, проектирование и строительство 4 новых 2-х трансформаторных подстанций, реконструкцию распределительной подстанции №31031 в селе Жаворонки, а также полную модернизацию сетей уличного освещения с установкой LED-светильников. В рамках формирования проекта и его реализации использованы уникальные современные энергосберегающие технологии, позволяющие улучшить экологическую обстановку округа.

Со стороны филиала выполнены договоры технологического присоединения в интересах заказчика строительства ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» города Москвы.

Эстакада над Можайским шоссе является частью проекта по созданию поперечной связи от Можайского до Варшавского шоссе. Дорожную развязку открыли на полтора года раньше запланированного срока.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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