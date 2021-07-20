Итальянская энергетическая компания E-Distribuzion – дочерняя компания Группы Enel – подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком (European Investment Bank, EIB) о предоставлении кредита в размере € 300 млн на реализацию проекта создания цифровой электрической сети (e-grid), что является первым траншем кредита в размере € 600 млн, который EIB предоставит компании на финансирование программы модернизации сети.

Целью проекта e-grid является модернизации электрической сети для обеспечения интеграции растущих объемов распределенной генерации на базе ВИЭ. Реализация проекта позволит приблизиться к достижению национальных целей по сокращению выбросов углерода и декарбонизации экономики, установленных Европейской комиссией. Кроме того, E-Distribuzion в рамках проекта сможет внедрить передовые и инновационные технологии, направленные на улучшение управления и эксплуатации электрической сети, а также представить ряд инновационных предложений для потребителей.

Проектом e-grid предусмотрено строительство новых и расширение ряда существующих трансформаторных подстанций ПС высокого и среднего напряжения, строительство новых воздушных ЛЭП напряжением до 150 кВ; реконструкция подземных сетей среднего напряжения, а также установка систем дистанционного управления и автоматизации. И EIB, и E-Distribuzion считают, что окупаемость инвестиций в проекты строительства и модернизации электросетевой инфраструктуры будет значительной с учетом социальных, экономических и экологических аспектов.

По мнению Мигеля Моргадо – директора EIB по кредитным операциям в Италии, Мальте, Хорватии, Словении и на Западных Балканах, благодаря синергии с Группой Enel, ее лидерству и ноу-хау в области устойчивого финансирования, предоставленный E-Distribuzion кредит полностью соответствует целям EIB по борьбе с изменением климата, а также играет важную роль в поддержке восстановления экономики после пандемии COVID-19 и ликвидации последствий ее влияния на занятость населения.

Информационно-аналитический портал Smart Energy