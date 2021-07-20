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РусГидро публикует операционные результаты за I полугодие 2021 года

РусГидро публикует операционные результаты за I полугодие 2021 года

20 июля 2021, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Выработка электроэнергии объектами генерации Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС в первом полугодии 2021 года составила 73,1 млрд кВт·ч. Выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС РусГидро без учета Богучанской ГЭС в первом полугодии – 49,5 млрд кВт·ч, выработка тепловых станций – 14 млрд кВт·ч, выработка ГеоЭС, ВЭС и СЭС – 221 млн кВт·ч. Отпуск тепловой энергии компаниями Группы РусГидро в ДФО составил 15,9 млн Гкал.

Основными факторами, повлиявшими на значения выработки Группы РусГидро в январе-июне 2021 года, стали приток воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и Дальнего Востока на уровне или чуть выше среднемноголетних значений, но ниже значений прошлого года, рост электропотребления на 1,0% в ДФО, а также рост отпуска тепла тепловыми станциями и котельными в ДФО из-за погодного фактора.

По итогам второго квартала общая выработка электроэнергии Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС составила 39,6 млрд кВт·ч. Выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС без учета Богучанской ГЭС составила 29,5 млрд кВт·ч, выработка тепловых станций – 5,6 млрд кВт·ч. Отпуск теплоэнергии Группы РусГидро в ДФО вырос до 4,9 млн Гкал.

Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовыми компаниями Группы РусГидро в первом полугодии составил 25,8 млрд кВт·ч, что на 3,7% выше показателя первого полугодия 2020 года. Во втором квартале 2021 года полезный отпуск составил 10,8 млрд кВт·ч – на 3% выше показателя второго квартала 2020 года. Рост связан с климатическим фактором и ростом электропотребления в результате отмены ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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