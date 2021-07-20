Кабель.ФМ: документальный Полимерный подкаст.
20 июля 2021, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
Бригады филиалов компании «Россети Кубань» Краснодарские, Славянские, Усть-Лабинские электрические сети и филиала ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» завершили трехнедельное обучение методам проведения работ под напряжением на базе корпоративного энергетического института повышения квалификации в Краснодаре.
В рамках программы электромонтеры прошли полный курс обучения технологиям выполнения работ под напряжением в условиях, приближенных к реальным, на воздушных линиях 0,4 кВ. В ходе практических занятий слушатели отработали навыки управления люлькой автогидроподъемника, на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.
Электромонтеры филиалов компании «Россети Кубань» и филиала ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» на практике показали, что знания и навыки, полученные в энергоинституте, позволяют им проводить работы по новой технологии под напряжением без отключения потребителей на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 вольт.
Данная образовательная программа «Россети Кубань» является первым подобным проектом в Группе компаний «Россети» по внедрению новых технологий производства работ под напряжением. В течение 2021 года на базе корпоративного энергетического института планируется обучить навыкам работ под напряжением 35 бригад энергетиков.
– Важнейшим фактором является то, что слушатели сдают практический экзамен, работая под напряжением, в условиях очень близких к тем, в которых им предстоит трудиться на местах, – отметила первый проректор энергоинститута Людмила Черных.
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