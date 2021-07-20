Бригады филиалов компании «Россети Кубань» Краснодарские, Славянские, Усть-Лабинские электрические сети и филиала ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» завершили трехнедельное обучение методам проведения работ под напряжением на базе корпоративного энергетического института повышения квалификации в Краснодаре.

В рамках программы электромонтеры прошли полный курс обучения технологиям выполнения работ под напряжением в условиях, приближенных к реальным, на воздушных линиях 0,4 кВ. В ходе практических занятий слушатели отработали навыки управления люлькой автогидроподъемника, на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.

Электромонтеры филиалов компании «Россети Кубань» и филиала ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» на практике показали, что знания и навыки, полученные в энергоинституте, позволяют им проводить работы по новой технологии под напряжением без отключения потребителей на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 вольт.

Данная образовательная программа «Россети Кубань» является первым подобным проектом в Группе компаний «Россети» по внедрению новых технологий производства работ под напряжением. В течение 2021 года на базе корпоративного энергетического института планируется обучить навыкам работ под напряжением 35 бригад энергетиков.