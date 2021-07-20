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20 июля 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Северный Кавказ
«Россети Северный Кавказ» продолжают подготовку энергообъектов в Моздокском районе Северной Осетии к работе в осенне-зимний максимум нагрузок. Комплекс мероприятий позволит повысить надёжность и качество электроснабжения 25 отдаленных населенных пунктов республики. Это более 46 тысяч жителей и свыше 35 социально значимых объектов.
Так, до конца текущего года энергетики отремонтируют 37 трансформаторных подстанций и 12 километров распределительных сетей. Специалисты заменят порядка 8 километров провода с применением современного самонесущего изолированного (СИП) и более 70 опор.
Все работы в районе выполняют хозяйственным способом для снижения уровня затрат и повышения качества. Особое внимание специалисты уделяют энергообъектам, от которых запитаны социально значимые учреждения. К примеру, капитальный ремонт оборудования на трансформаторной подстанции в селе Малгобек позволит повысить надежность электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта. Обновленная линия электропередачи с заменой 450 метров оголенного провода на СИП обеспечит электробезопасность новой детской площадки в центре селения Киевское.
Всего на реализацию ремонтной кампании в Моздокском районе «Россети Северный Кавказ» направят порядка 5 млн рублей. А общий объем финансирования ремонтной программы в Северной Осетии в 2021 году составит почти 204 млн рублей.
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