РусГидро выходит на рынок "зеленых" сертификатов I-REC

Крупнейшая российская гидрогенерирующая компания РусГидро выходит на рынок международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy Certificate). Сегодня компания заключила соответствующее соглашение с аккредитованной Ассоциацией участников рынков энергии «Цель номер семь».

«Зеленые» сертификаты разработаны и внедрены некоммерческой организацией I-REC Standard Foundation. Сертификат I-REC, отслеживающий происхождение электроэнергии и представляющий собой подтвержденную документами запись в специальном реестре о факте производства электроэнергии за счет определенного источника, выпускают аккредитованные организации в 35 странах мира.

В соответствии с подписанным документом, Ассоциация проведет сертификацию генерирующих объектов РусГидро, после чего обеспечит выпуск «зеленых» сертификатов I-REC, подтверждающих происхождение производимой электростанциями РусГидро энергии из возобновляемых источников. В ближайшее время РусГидро планирует организовать запрос предложений от покупателей, желающих приобрести сертификаты, либо заключить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии ГЭС.

Произведенная на базе ВИЭ энергия гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам, и РусГидро может поставлять сертификаты I-REC бизнес-партнерам, ориентированным на декарбонизацию производственного цикла и заинтересованным в выпуске продукции, соответствующей современным экологическим трендам.

Сертификаты соответствуют таким ключевым стандартам устойчивости, как GHGP, CDP и RE100. Потребители энергии смогут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих стандартов, сокращения выбросов парниковых газов «второго уровня», к которым, в том числе, относятся косвенные выбросы от производства, и в целях реализации политики корпоративной социальной ответственности.

РусГидро – лидер «зеленой» энергетики России. В Группу входит 100 объектов возобновляемой энергетики: 68 ГЭС и ГАЭС, три ГеоЭС, 23 солнечные и 6 ветровых электростанций. РусГидро стабильно наращивает установленную мощность ВИЭ-генерации. За последние пять лет введено в эксплуатацию 1,1 ГВт ГЭС, СЭС и ВЭС. Работа гидроэлектростанций только в прошлом году позволила избежать выброса в атмосферу 63 млн тонн СО 2 -эквивалента, выделяемых при сжигании ископаемого топлива.

«Соглашение о поставках сертификатов I-REC – это значительный шаг РусГидро на пути к достижению целей устойчивого развития», – сказал член Правления, первый заместитель Генерального директора РусГидро Сергей Киров. «Внедряя подобные «зеленые» инструменты, мы способствуем ESG-трансформации всей российской экономики», – подчеркнул он.

Ранее в этом месяце РусГидро и Мосэнергосбыт заключили свободный двусторонний договор купли-продажи экологически чистой электроэнергии. В соответствии с договором, произведенная на гидроэлектростанциях РусГидро электроэнергия будет обеспечивать энергоснабжение офисов Сбербанка в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В феврале 2021 года РусГидро заключило с Группой «Полюс» свободный двусторонний договор купли-продажи экологически чистой электроэнергии, произведенной на Саяно-Шушенской ГЭС. Электроэнергия по договору, который действует до конца 2021 года, направляется на энергоснабжение предприятий ПАО «Полюс» в Красноярском крае. В 2020 году «Полюс» и РусГидро заключили пятилетний двусторонний договор купли-продажи электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями на территории технологически изолированной энергосистемы в Магаданской области.