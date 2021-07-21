Стоимость концепции по развитию электротранспорта в России, по оценке Минэкономразвития, снизилась на 30,6%, до 590 млрд рублей, из которых объем частных вложений - 500 млрд рублей. Об этом заявил начальник отдела департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.

"Общий бюджет проекта оценивается приблизительно в 590 млрд рублей до 2030 года, из которых частные инвестиции, на наш взгляд, составят порядка 500 млрд рублей", - сказал он.

Ранее директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников сообщал, что проект оценивается в 850 млрд рублей, предполагалось, что из них 600 млрд рублей составят частные инвестиции.

По словам Абульмамбетова, оборот рынка создаваемой отрасли может составить около 1,9 трлн рублей к 2030 году.

О концепции

Минэкономразвития РФ разработало и направило на согласование проект концепции развития производства и использования электротранспорта в стране. Доля электромобилей в России к 2030 году в соответствии с проектом может составить 10% от общего объема производства транспортных средств. В рамках развития концепции планируется поддержка спроса на территории России, при этом стоимость производства электромобиля для поддержки локализованного спроса не должна превышать 2,5 млн рублей.