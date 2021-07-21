 
Модернизация

"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией почти 800 сельхозобъектов на юго-западе края

Россети Кубань обеспечила электроэнергией почти 800 сельхозобъектов на юго-западе края

21 июля 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
377

С начала 2021 года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям 795 сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, кооперативов и сельхозугодий. Объекты расположены в пригороде Новороссийска, Анапы, а также Крымском и Абинском районах Краснодарского края. Общая мощность новых потребителей составляет около 14 МВт.

В числе наиболее крупных объектов АПК – предприятия по выращиванию винограда, многолетних культур и овощей – «Лоза», «Мистраль Вайн» и «Селекцентр». С заявкой на технологическое присоединение и увеличение мощности также обратились хозяйства по выращиванию зерновых и технических культур в районе Анапы и плодово-ягодных культур в Крымском районе Кубани.

Работа, нацеленная на развитие предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным энергоснабжением – одно из приоритетных направлений деятельности энергетиков. Выполняя технологическое присоединение таких объектов, специалисты энергокомпании вносят значительный вклад в экономическое развитие региона.

До конца года Юго-Западные электрические сети планируют подключить ещё 1500 значимых для экономики региона объектов (сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, кооперативов и земельных участков с/х назначения) суммарной мощностью 27 МВт.

Напоминаем, что «Россети Кубань» продолжает прием обращений заявителей, в том числе документов по подключению к электросетевой инфраструктуре в удаленном формате. Все заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг можно подать через «Портал-тп.рф». По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-0-220 (звонки по России – бесплатные).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
22.07.2021
"Россети Сибирь" повышают надежность электроснабжения Солонешенского района
22.07.2021
"Россети" стали первой компанией России, получившей ESG-рейтинг от АКРА
Объединенная энергосистема Юга третий раз за неделю обновила исторический максимум потребления мощно... 22.07.2021
Объединенная энергосистема Юга третий раз за неделю обновила исторический максимум потребления мощно...
21.07.2021
"Россети Московский регион" завершили первый этап масштабной реконструкции подстанции "Лобня"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review №74 – Утильсбор в Казахстане, RusCable Trust Level
+