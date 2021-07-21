С начала 2021 года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям 795 сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, кооперативов и сельхозугодий. Объекты расположены в пригороде Новороссийска, Анапы, а также Крымском и Абинском районах Краснодарского края. Общая мощность новых потребителей составляет около 14 МВт.

В числе наиболее крупных объектов АПК – предприятия по выращиванию винограда, многолетних культур и овощей – «Лоза», «Мистраль Вайн» и «Селекцентр». С заявкой на технологическое присоединение и увеличение мощности также обратились хозяйства по выращиванию зерновых и технических культур в районе Анапы и плодово-ягодных культур в Крымском районе Кубани.

Работа, нацеленная на развитие предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным энергоснабжением – одно из приоритетных направлений деятельности энергетиков. Выполняя технологическое присоединение таких объектов, специалисты энергокомпании вносят значительный вклад в экономическое развитие региона.

До конца года Юго-Западные электрические сети планируют подключить ещё 1500 значимых для экономики региона объектов (сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, кооперативов и земельных участков с/х назначения) суммарной мощностью 27 МВт.

Напоминаем, что «Россети Кубань» продолжает прием обращений заявителей, в том числе документов по подключению к электросетевой инфраструктуре в удаленном формате. Все заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг можно подать через «Портал-тп.рф». По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-0-220 (звонки по России – бесплатные).