Наблюдательный совета Фонда под председательством министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова утвердил Стратегию Фонда на период до 2024 года и на перспективу 2030 года.

Также был утвержден отчет о результатах деятельности Фонда за 2020 год и обновлен состав Конкурной комиссии Фонда.



В рамках новой Стратегии вся деятельность Фонда будет направлена на развитие малого инновационного предпринимательства путем стимулирования массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности и «взращивания» малых предприятий на посевной стадии – «Взлет: от стартапа к IPO», в том числе с целью реализации комплексных проектов-маяков, а также дальнейшего их сопровождения и привлечения к реализации государственных задач.

Фонд планирует продолжать участие в повышении эффективности функционирования институтов развития в сфере инноваций с целью увеличения потока качественных инновационных проектов и их дальнейшей поддержки другими институтами развития, в первую очередь в рамках совместной работы с ВЭБ.РФ. Фонд принимает активное участие в создании и функционировании механизма бесшовной интеграции мер государственной поддержки инновационной деятельности и сервисов институтов инновационного развития, обеспечивая воронку качественных проектов для институтов развития более поздних стадий.

За последние пять лет Фонд заключил более 6500 договоров о поддержке стартапов на представление 48,5 млрд рублей грантовой поддержки. Это позволило создать более 32 тыс. рабочих мест, 6 тыс. объектов интеллектуальной деятельности, выручка от реализации продукции, созданной на средства гранта, превысила 175 млрд рублей.



Членами Наблюдательного совета Фонда являются: