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Утверждена Стратегия Фонда содействия инновациям на период до 2024 года

Утверждена Стратегия Фонда содействия инновациям на период до 2024 года

21 июля 2021, 16:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИИ
Источник: Минэкономразвития

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Наблюдательный совета Фонда под председательством министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова утвердил Стратегию Фонда на период до 2024 года и на перспективу 2030 года.

Также был утвержден отчет о результатах деятельности Фонда за 2020 год и обновлен состав Конкурной комиссии Фонда.
 
В рамках новой Стратегии вся деятельность Фонда будет направлена на развитие малого инновационного предпринимательства путем стимулирования массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности и «взращивания» малых предприятий на посевной стадии – «Взлет: от стартапа к IPO», в том числе с целью реализации комплексных проектов-маяков, а также дальнейшего их сопровождения и привлечения к реализации государственных задач.

Фонд планирует продолжать участие в повышении эффективности функционирования институтов развития в сфере инноваций с целью увеличения потока качественных инновационных проектов и их дальнейшей поддержки другими институтами развития, в первую очередь в рамках совместной работы с ВЭБ.РФ. Фонд принимает активное участие в создании и функционировании механизма бесшовной интеграции мер государственной поддержки инновационной деятельности и сервисов институтов инновационного развития, обеспечивая воронку качественных проектов для институтов развития более поздних стадий.

За последние пять лет Фонд заключил более 6500 договоров о поддержке стартапов на представление 48,5 млрд рублей грантовой поддержки. Это позволило создать более 32 тыс. рабочих мест, 6 тыс. объектов интеллектуальной деятельности, выручка от реализации продукции, созданной на средства гранта, превысила 175 млрд рублей.  
 
Членами Наблюдательного совета Фонда являются:

  • Сергей Алдошин, научный руководитель Института проблем химической физики РАН;
  • Иван Бортник, советник генерального директора Фонда содействия инновациям;
  • Игорь Дроздов, председатель Правления Фонда «Сколково»;
  • Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
  • Сергей Люлин, заместитель президента РАН;
  • Василий Осьмаков, первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации (заместитель председателя Наблюдательного совета);
  • Максим Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
  • Андрей Свинаренко, председатель совета директоров акционерного общества «Зеленоградский нанотехнический центр»;
  • Иван Федотов, директор ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России";
  • Олег Фомичев, директор по стратегическому планированию и развитию АО «КомплексПром»;
  • Андрей Цыганов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы.

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Источник: Минэкономразвития

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