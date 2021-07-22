Минэнерго России намерено усовершенствовать систему перспективного планирования в электроэнергетике и установить единые для всех принципы и требования к планированию и проектированию развития электроэнергетических систем. Ведомство разработало соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике».

«Предлагаемая концепция федерального закона позволит восстановить утраченную централизованную систему планирования в электроэнергетике России, установить единые базовые принципы и требования», – пояснил Николай Шульгинов.

Предполагается, что с 1 января 2023 года за проектирование развития электроэнергетических систем РФ и разработку документов перспективного планирования в электроэнергетике будет отвечать специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России, «Системный оператор» (100% акций ОАО «СО ЕЭС» находятся в государственной собственности).

Кроме того, с 1 января 2024 года функции оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных энергосистемах также перейдут к «Системному оператору», что позволит активизировать масштабирование лучших практик оперативно-диспетчерского управления на территории всей страны.

«В комплексе эти решения повысят обоснованность и прозрачность перспективного развития электроэнергетики, обеспечат единство технической политики в ЕЭС России и изолированных энергосистемах, что в свою очередь позволит быстрее и качественнее прорабатывать любые вопросы развития электроэнергетической инфраструктуры, особенно при решении масштабных государственных задач», – пояснил Министр.

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление технологическим режимом Единой энергетической системы России на территории 81 субъекта Российской Федерации в 9 часовых зонах от Дальнего Востока до Калининграда. «СО ЕЭС» решает задачи, связанные с обеспечением надежного функционирования ЕЭС России в реальном времени, перспективной надежности ЕЭС России, а также обеспечением технологического единства и эффективной работы рынков электрической энергии и мощности. 100% акций ОАО «СО ЕЭС» находятся в государственной собственности.