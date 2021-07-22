По оперативным данным АО «СО ЕЭС», 21 июля в ОЭС Юга в третий раз зафиксирован исторический максимум потребления электрической мощности. 21 июля в 16:00 в ОЭС Юга исторический максимум составил 17391 МВт, что на 192 МВт превышает значение максимума, достигнутое днем ранее, и на 823 МВт – исторический максимум, пройденный в предыдущий период высоких нагрузок – 21 января 2021 года.

Рекордные для ОЭС Юга показатели зафиксированы уже в третий раз за текущую неделю и обусловлены установившейся в регионе аномально жаркой погодой, характеризующейся превышением многолетних среднесуточных температур. Средневзвешенная температура наружного воздуха на час максимума в ОЭС Юга составила 30,2 ºС. Ранее в ЕЭС России исторические максимумы в масштабах объединенных энергосистем фиксировались только зимой. Превышение этих показателей летом стало уникальной особенностью текущего года.

Вместе с ОЭС Юга пять энергосистем, входящих в ее состав, 21 июля прошли свой максимум в период экстремально высоких температур (ПЭВТ, летний максимум):

в энергосистеме Ростовской области – 3308 МВт, что на 126 МВт выше летнего рекорда предыдущих лет, установленного 7 июля 2020 года, и на 40 МВт больше летнего максимума, установленного накануне – 20 июля 2021 года (этим летом максимальный уровень потребления в энергосистеме фиксировался уже в третий раз);

в энергосистеме Ставропольского края – 1772 МВт, что на 128 МВт выше показателя, достигнутого 12 июля 2018 года, и на 42 МВт больше значения, установленного 19 июля 2021 года (этим летом максимальный уровень потребления в энергосистеме фиксировался уже во второй раз);

в энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики – 269 МВт, что на 16 МВт выше летнего рекорда предыдущих лет, установленного 7 июля 2020 года, и на 10 МВт больше летнего максимума, установленного 19 июля 2021 года (этим летом максимальный уровень потребления в энергосистеме зафиксирован в третий раз);

в энергосистеме Республики Калмыкия – 141 МВт, что на 17 МВт выше летнего максимума, достигнутого 28 июня 2019 года, и на 2 МВт выше предыдущего летнего максимума текущего года, установленного 23 июня 2021 года (этим летом максимальный уровень потребления в энергосистеме зафиксирован уже в шестой раз).

в энергосистеме Карачаево-Черкесской Республики – 163 МВт, что на 1 МВт выше летнего максимума, установленного 8 июля 2013 года (этим летом в энергосистеме максимум потребления зафиксирован впервые).

В целом в 2021 году свои летние максимумы неоднократно прошли уже 6 объединенных и 45 региональных энергосистем, в том числе: ОЭС Центра – пять раз, ОЭС Средней Волги – четыре раза, ОЭС Востока – шесть раз, ОЭС Северо-Запада – два раза, ОЭС Сибири – два раза, ОЭС Юга – четыре раза (во второй, третий и четвертый разы были достигнуты исторические максимумы).

Единая энергосистема России в 2021 году прошла свой летний максимум пять раз.

В условиях высокого уровня потребления мощности объединенные и региональные энергосистемы функционировали стабильно. При подготовке к прохождению летних максимумов нагрузки 2021 года специалистами Системного оператора был проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в этих энергосистемах для наименее благоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, по командам Системного оператора заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения летних максимумов нагрузки.