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Объединенная энергосистема Юга третий раз за неделю обновила исторический максимум потребления мощности на фоне аномальной жары

Объединенная энергосистема Юга третий раз за неделю обновила исторический максимум потребления мощности на фоне аномальной жары

22 июля 2021, 09:24
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», 21 июля в ОЭС Юга в третий раз зафиксирован исторический максимум потребления электрической мощности. 21 июля в 16:00 в ОЭС Юга исторический максимум составил 17391 МВт, что на 192 МВт превышает значение максимума, достигнутое днем ранее, и на 823 МВт – исторический максимум, пройденный в предыдущий период высоких нагрузок – 21 января 2021 года.

Рекордные для ОЭС Юга показатели зафиксированы уже в третий раз за текущую неделю и обусловлены установившейся в регионе аномально жаркой погодой, характеризующейся превышением многолетних среднесуточных температур. Средневзвешенная температура наружного воздуха на час максимума в ОЭС Юга составила 30,2 ºС. Ранее в ЕЭС России исторические максимумы в масштабах объединенных энергосистем фиксировались только зимой. Превышение этих показателей летом стало уникальной особенностью текущего года.

Вместе с ОЭС Юга пять энергосистем, входящих в ее состав, 21 июля прошли свой максимум в период экстремально высоких температур (ПЭВТ, летний максимум):

  • в энергосистеме Ростовской области – 3308 МВт, что на 126 МВт выше летнего рекорда предыдущих лет, установленного 7 июля 2020 года, и на 40 МВт больше летнего максимума, установленного накануне – 20 июля 2021 года (этим летом максимальный уровень потребления в энергосистеме фиксировался уже в третий раз);
  • в энергосистеме Ставропольского края – 1772 МВт, что на 128 МВт выше показателя, достигнутого 12 июля 2018 года, и на 42 МВт больше значения, установленного 19 июля 2021 года (этим летом максимальный уровень потребления в энергосистеме фиксировался уже во второй раз);
  • в энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики  –  269 МВт, что на 16 МВт выше летнего рекорда предыдущих лет, установленного 7 июля 2020 года, и на 10 МВт больше летнего максимума, установленного 19 июля 2021 года (этим летом максимальный уровень потребления в энергосистеме зафиксирован в третий раз);
  • в энергосистеме Республики Калмыкия – 141 МВт, что на 17 МВт выше летнего максимума, достигнутого 28 июня 2019 года, и на 2 МВт выше предыдущего летнего максимума текущего года, установленного 23 июня 2021 года (этим летом максимальный уровень потребления в энергосистеме зафиксирован уже в шестой раз).
  • в энергосистеме Карачаево-Черкесской Республики – 163 МВт, что на 1 МВт выше летнего максимума, установленного 8 июля 2013 года (этим летом в энергосистеме максимум потребления зафиксирован впервые).

В целом в 2021 году свои летние максимумы неоднократно прошли уже 6 объединенных и 45 региональных энергосистем, в том числе: ОЭС Центра – пять раз, ОЭС Средней Волги – четыре раза, ОЭС Востока – шесть раз, ОЭС Северо-Запада – два раза, ОЭС Сибири – два раза, ОЭС Юга – четыре раза (во второй, третий и четвертый разы были достигнуты исторические максимумы).

Единая энергосистема России в 2021 году прошла свой летний максимум пять раз.  

В условиях высокого уровня потребления мощности объединенные и региональные энергосистемы функционировали стабильно. При подготовке к прохождению летних максимумов нагрузки 2021 года специалистами Системного оператора был проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в этих энергосистемах для наименее благоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, по командам Системного оператора заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения летних максимумов нагрузки.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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