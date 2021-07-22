RusCable Review №74 – Утильсбор в Казахстане,
22 июля 2021, 09:24
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», 21 июля в ОЭС Юга в третий раз зафиксирован исторический максимум потребления электрической мощности. 21 июля в 16:00 в ОЭС Юга исторический максимум составил 17391 МВт, что на 192 МВт превышает значение максимума, достигнутое днем ранее, и на 823 МВт – исторический максимум, пройденный в предыдущий период высоких нагрузок – 21 января 2021 года.
Рекордные для ОЭС Юга показатели зафиксированы уже в третий раз за текущую неделю и обусловлены установившейся в регионе аномально жаркой погодой, характеризующейся превышением многолетних среднесуточных температур. Средневзвешенная температура наружного воздуха на час максимума в ОЭС Юга составила 30,2 ºС. Ранее в ЕЭС России исторические максимумы в масштабах объединенных энергосистем фиксировались только зимой. Превышение этих показателей летом стало уникальной особенностью текущего года.
Вместе с ОЭС Юга пять энергосистем, входящих в ее состав, 21 июля прошли свой максимум в период экстремально высоких температур (ПЭВТ, летний максимум):
В целом в 2021 году свои летние максимумы неоднократно прошли уже 6 объединенных и 45 региональных энергосистем, в том числе: ОЭС Центра – пять раз, ОЭС Средней Волги – четыре раза, ОЭС Востока – шесть раз, ОЭС Северо-Запада – два раза, ОЭС Сибири – два раза, ОЭС Юга – четыре раза (во второй, третий и четвертый разы были достигнуты исторические максимумы).
Единая энергосистема России в 2021 году прошла свой летний максимум пять раз.
В условиях высокого уровня потребления мощности объединенные и региональные энергосистемы функционировали стабильно. При подготовке к прохождению летних максимумов нагрузки 2021 года специалистами Системного оператора был проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в этих энергосистемах для наименее благоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, по командам Системного оператора заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения летних максимумов нагрузки.
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