Персонал филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» приступил к ремонту одной из самых сложных линий электропередачи 110 киловольт (кВ) «Петропавловская – Солонешенская». Энергетики заменят 12 километров провода, 168 изоляторов и отремонтируют 19 фундаментов опор. Для реализации задачи по повышению надежности электроснабжения Солонешенского района будет направлено около миллиона рублей.

Эта линия протяженностью более 50 километров питает Солонешенский и часть Усть-Канского района Республики Алтай. Трасса линии проходит по горной местности с большими перепадами высот, поперек розы ветров. Протяженность некоторых пролетов достигает 400 метров. Кроме того, линия – тупиковая, без возможности обеспечения резервного электроснабжения потребителей. Для решения этой проблемы ранее на трех подстанциях района были установлены стационарные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Однако, усиленные меры по повышению надежности самой линии необходимы, чтобы жители района не оставались без света в период неблагоприятных погодных условий.

Для сокращения времени проведения масштабных ремонтных работ на помощь коллегам производственного отделения «Белокурихинские электрические сети» прибыл персонал из Северных и Кулундинских электрических сетей. Если позволит погода, то весь объем ремонтов будет выполнен за три дня. В это время будут «усиленно трудиться» и упомянутые выше стационарные РИСЭ, которые вместе с передвижными дизельными-генераторными установками обеспечивают резервное питание социально значимых объектов района.

– В настоящее время уже проведена замена большей части провода, – говорит главный инженер ПО БЭС Михаил Репников. – Это самый трудоемкий процесс, который требует большого профессионализма и грамотных, слаженных действий персонала. Участок, где ведутся работы, не простой: здесь и скальный грунт, и болотистая местность, и конечно, совсем нет дорог. Именно в этом месте чаще всего происходят технологические нарушения, которые влекут за собой отключения электроэнергии. Мы используем современные высокотехнологичные материалы, и после выполнения всех запланированных работ надежность этой линии электропередачи значительно повысится.

С момента старта ремонтной программы на территории региона энергетики алтайского филиала уже выполнили ремонт около 5 000 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, произвели замену 1 192 опор на линиях 0,4-110 кВ, провели ремонт 840 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и 168 подстанций 35-110 кВ. Все это – для того, чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей.

В настоящее время выполнено 64 % от запланированных на год мероприятий. Всего на ремонт электросетевой инфраструктуры в этом году «Алтайэнерго» направит 530 миллионов рублей.