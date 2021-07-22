В целях безопасности по заявке МЧС специалисты компании «Россети Сибирь» произвели отключение поселка Заречный в Нерчинском районе Забайкальского края, подтопленного после проливных дождей. В зоне подотопления оказались 6 опор воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В результате обильных осадков, выпавших на территории Нерчинского района Забайкальского края в последнюю неделю, произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. В Заречном оказались подтоплены 55 домов, из поселка эвакуировано 192 человека.

По заявке ГУ МЧС по Забайкальскому краю, специалистами филиала «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» произведено отключение воздушной линии электропередачи 10 кВ, питающей поселок, для обеспечения безопасности населения в условиях подъема воды. По результатам осмотра оборудования, повреждений на сетях не выявлено, на месте находятся представители энергокомпании.

Энергетики работают в тесном взаимодействии с администрацией Нерчинского района, представителями МЧС и других оперативных служб. Электроснабжение будет восстановлено сразу после получения разрешения на включение от МЧС.

Жители региона могут узнать необходимую информацию по телефону единого информационного центра для потребителей электроэнергии 8-800-1000-380 (звонок бесплатный для вызывающей стороны на всей территории России).

Напоминаем о недопустимости использования опор электропередачи для защиты от непогоды, в качестве опоры для буксировки транспорта и пр. В случае обрыва провода НЕЛЬЗЯ приближаться к нему ближе, чем на 8 метров. Необходимо сразу же сообщить о месте обрыва специалистам энергокомпании (8-800-1000-380).

