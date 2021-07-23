К празднованию 650-летия основания Калуги специалисты «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» проведут реконструкцию освещения на 4 центральных улицах областного центра.

Модернизация сети наружного освещения будет выполнена на улицах Гагарина, Королева (участок от Музея космонавтики до ул. Гагарина и участок от ул. Гагарина до Каменного моста), Кирова, Луначарского.

В работы войдут демонтаж старых светильников, замена проводов, покраска кронштейнов, обрезка крон деревьев. Вместо старых светильников будут установлены современные светодиодные светильники с высокой светоотдачей. Новым светильникам требуется в несколько раз меньше электрической энергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети города. В общей сложности на центральных улицах города заменят более 2 километров провода и установят 493 новых светильника. Проведенные мероприятия позволят увеличить видимость улиц и автомобильных дорог в темное время суток и в плохих погодных условиях, в свою очередь, это повысит безопасность городской среды.

По вопросам организации наружного освещения жителям Калуги и Калужской области можно обращаться на сайт «Россети Центр и Приволжье» в разделе Потребителям/Дополнительные услуги /Калугаэнерго: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/additional_service/kalugaenergo/, на сайт https://market.mrsk-1.ru/, а также по телефону Единого контакт-центра 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).