Первый пятизвездочный санаторий откроется в Железноводске

Пятизвездочный санаторий на 350 мест за 1,5 млрд рублей построят в Железноводске Ставропольского края к 2024 году. Он позволит создать до 300 рабочих мест, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и администрация Железноводска на совместной встрече с потенциальными инвесторами поддержали предложенную концепцию строительства пятизвездочного санатория на 350 мест со всесезонными открытыми термальными бассейнами с минеральной водой. Инвестиционные вложения составят более 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятиэтажное здание санатория выполнят в классическом стиле. Открытый термальный комплекс с бассейнами с минеральной водой будет открыт для всех желающих. Санаторий планируется открыть к 2024 году.

"Инвестор уже предоставил бизнес-план нового санатория. Строительные работы планируется начать в 2022 году. Мы рассчитываем, что санаторий станет интересен не только своей современной лечебной базой, но и уникальными термальными бассейнами с минеральной водой, которые станут открытыми для всех желающих. Данный проект поможет привлечь в город частные инвестиции и создать до 300 новых рабочих мест", - сказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Железноводске готовят документы для создания особой экономической зоны, которая предоставит инвесторам льготные налоговые условия на строительство объектов туристической инфраструктуры.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.