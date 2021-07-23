 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" отремонтирует разъединители на 15 подстанциях Челябинской области

Россети ФСК ЕЭС отремонтирует разъединители на 15 подстанциях Челябинской области

23 июля 2021, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
210

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в преддверии осенне-зимнего периода проведет средние ремонты 32 разъединителей напряжением 220-500 кВ. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Челябинской области, где сосредоточены крупные промышленные предприятия и проживает порядка 3,4 млн человек, а также транзита электроэнергии между сибирскими и центральными регионами России, межгосударственного транзита с Республикой Казахстан.

Работы уже полностью завершены на подстанциях 500 кВ «Приваловская» и 220 кВ «Чебаркуль». Заменены дефектные детали, очищены контактные части, отрегулированы основные узлы. Своевременный ремонт разъединителей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения технологических нарушений.

До конца года аналогичные работы будут выполнены еще на 13 объектах 500 кВ и 220 кВ Южного Урала. В их числе подстанции 500 кВ «Магнитогорская», «Шагол» и «Златоуст», участвующие в схемах выдачи мощности Южно-Уральской, Ириклинской и Троицкой ГРЭС.

Разъединители предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования на открытых распределительных устройствах подстанций.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В 23.07.2021
В "Оренбургэнерго" завершен ремонт высоковольтной подстанции на севере области
Энергетики организовали дистанционное наблюдение за электроснабжением крупнейшего молокозавода Югры 23.07.2021
Энергетики организовали дистанционное наблюдение за электроснабжением крупнейшего молокозавода Югры
РусГидро повышает надежность энергоснабжения Первомайского района Владивостока 23.07.2021
РусГидро повышает надежность энергоснабжения Первомайского района Владивостока
В ОЭС Востока установлено новое значение летнего максимума потребления мощности 23.07.2021
В ОЭС Востока установлено новое значение летнего максимума потребления мощности
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир - Маркетплейсеры!
+