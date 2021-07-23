«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в преддверии осенне-зимнего периода проведет средние ремонты 32 разъединителей напряжением 220-500 кВ. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Челябинской области, где сосредоточены крупные промышленные предприятия и проживает порядка 3,4 млн человек, а также транзита электроэнергии между сибирскими и центральными регионами России, межгосударственного транзита с Республикой Казахстан.

Работы уже полностью завершены на подстанциях 500 кВ «Приваловская» и 220 кВ «Чебаркуль». Заменены дефектные детали, очищены контактные части, отрегулированы основные узлы. Своевременный ремонт разъединителей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения технологических нарушений.

До конца года аналогичные работы будут выполнены еще на 13 объектах 500 кВ и 220 кВ Южного Урала. В их числе подстанции 500 кВ «Магнитогорская», «Шагол» и «Златоуст», участвующие в схемах выдачи мощности Южно-Уральской, Ириклинской и Троицкой ГРЭС.

Разъединители предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования на открытых распределительных устройствах подстанций.