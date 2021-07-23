Дальневосточная распределительная сетевая компания РусГидро приступила к строительству новой кабельной линии 110 кВ в Первомайском районе Владивостока. Работы ведутся в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края.

Необходимость повышения надежности энергоснабжения Первомайского района стала очевидной после аномального погодного явления – ледяного дождя, прошедшего в Приморье в конце 2020 года. Тогда в результате обледенения проводов и падения опор ЛЭП нормальное энергоснабжение района было временно нарушено. По оценке специалистов, ледяного дождя такого масштаба в регионе не происходило минимум последние тридцать лет. Толщина льда на проводах и линиях электропередачи местами достигала 60 мм, что во много раз больше расчетной.

После оценки произошедшего было принято решение о переводе участка ЛЭП 110 кВ «Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин» длиной более шести километров в кабельное исполнение, что обеспечит полную защиту линии от непогоды. Работы планируется завершить в 2022 году.

Это не единственное мероприятие энергетиков, направленное на улучшение энергоснабжения Первомайского района. Также в рамках МиРЭК для резервирования электроснабжения объектов жизнеобеспечения и населения района в конце июня текущего года завершено строительство кабельной линии 35 кВ. Линия протяженностью почти четыре километра была построена менее чем за полгода.

Программа МиРЭК рассчитана до 2025 года, она включает в себя обширный перечень мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения Приморского края. Это реконструкция электрических сетей, модернизация оборудования подстанций, чистка и расширение просек, ремонт зданий и сооружений, закупка резервных дизель-генераторных установок, дополнительной спецтехники, оборудования и материалов.