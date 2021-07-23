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ВЭБ.РФ направил 1,45 млрд рублей на финансирование проекта "Таганрогский трамвай"

ВЭБ.РФ направил 1,45 млрд рублей на финансирование проекта Таганрогский трамвай

23 июля 2021, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Транспорт 
Источник: ТАСС

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Корпорация развития ВЭБ.РФ предоставила первые кредитные средства в размере 1,45 млрд рублей в рамках финансирования проекта "Таганрогский трамвай". Об этом в пятницу сообщается на сайте корпорации.

"ВЭБ.РФ открыл опережающее финансирование проекта "Таганрогский трамвай" в форме бридж-кредита с лимитом кредитования 3,6 млрд рублей. Предоставляемый транш в размере 1,45 млрд рублей идет на финансирование первого этапа проекта, который планируется завершить в сентябре 2021 года", - говорится в сообщении.

В рамках первого этапа планируется запустить 10 новых трамваев по 10 км обновленных путей, оснащенных остановками и посадочными площадками.

Общая стоимость проекта модернизации трамвайной сети в Таганроге составляет 11,8 млрд рублей. Проект состоит из двух этапов, его окончание запланировано на октябрь 2022 года. Кредитное соглашение в целях финансирования модернизации трамвайной сети Таганрога было подписано на Петербургском международном экономическом форуме между ВЭБ.РФ и ООО "Синара - ГТР Таганрог".

Как отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун, слова которого приведены в сообщении, проект "Таганрогский трамвай" является уникальным для России. "Он не только улучшит качество городской среды для жизни людей, но и станет примером государственно-частного партнерства для проектов по модернизации электротранспорта в регионах", - отметил Говорун.

По словам члена совета директоров компании "Синара - транспортные машины" Юрия Осинцева, курирующего проект, работы в Таганроге идут согласно графику. В компании рассчитывают завершить реализацию проекта в срок.

Проект предполагает строительство 45 км современных трамвайных путей и закупку 60 современных трамваев. Новый односекционный трамвай, производимый специально для Таганрога, будет полностью низкопольным. Компания "Синара - ГТР Таганрог" проведет капитальный ремонт трамвайного депо, тяговых подстанций и диспетчерского пункта. Помимо этого, согласно условиям контракта, предприятие построит 80 современных остановочных комплексов.

Обязательства региона

В ноябре 2020 года правительство Ростовской области и компания "Синара" на площадке форума "Транспорт России" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере транспортного обслуживания населения. Таганрог был выбран пилотным городом для реализации проекта.

17 мая заместитель губернатора - министр финансов Ростовской области Лилия Федотова сообщала журналистам, что власти региона направят 1,85 млрд рублей на реализацию концессионного соглашения. Средства заложены в бюджете области на 2022 год.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

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Источник: ТАСС

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