 
Модернизация

В "Оренбургэнерго" завершен ремонт высоковольтной подстанции на севере области

В Оренбургэнерго завершен ремонт высоковольтной подстанции на севере области

23 июля 2021, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» выполнили ремонт оборудования подстанции напряжением 35/10 кВ «Полибино».

Специалисты службы подстанций отремонтировали 9 выключателей и 26 разъединителей, а также 8 комплектных распределительных устройств. Текущие ремонты выполнены на двух силовых трансформаторах и высокочастотных заградителях.

Подстанция «Полибино» расположена в Бугурусланском районе Оренбургской области и обеспечивает электроснабжение 8 населенных пунктов Полибинского сельсовета, в которых проживает 1000 человек, а также объекты социальной сферы и торговли. Плановые ремонтные работы повысят надежность электроснабжения всех категорий потребителей.

Работы выполнялись по программе подготовки электросетевого комплекса «Оренбургэнерго» к прохождению осенне-зимнего периода, согласно которой планируется отремонтировать 1315 трансформаторных пунктов 10-0,4 кВ и 120 подстанций напряжением 35-110 кВ. Планируется обновить более 540 км линий электропередачи всех классов напряжения. От древесно-кустарниковой поросли будет расчищено порядка 400 га охранных зон ЛЭП.

Программа ремонтов завершится к началу октября.

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Источник: Россети Волга

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