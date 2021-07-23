Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» выполнили ремонт оборудования подстанции напряжением 35/10 кВ «Полибино».

Специалисты службы подстанций отремонтировали 9 выключателей и 26 разъединителей, а также 8 комплектных распределительных устройств. Текущие ремонты выполнены на двух силовых трансформаторах и высокочастотных заградителях.

Подстанция «Полибино» расположена в Бугурусланском районе Оренбургской области и обеспечивает электроснабжение 8 населенных пунктов Полибинского сельсовета, в которых проживает 1000 человек, а также объекты социальной сферы и торговли. Плановые ремонтные работы повысят надежность электроснабжения всех категорий потребителей.

Работы выполнялись по программе подготовки электросетевого комплекса «Оренбургэнерго» к прохождению осенне-зимнего периода, согласно которой планируется отремонтировать 1315 трансформаторных пунктов 10-0,4 кВ и 120 подстанций напряжением 35-110 кВ. Планируется обновить более 540 км линий электропередачи всех классов напряжения. От древесно-кустарниковой поросли будет расчищено порядка 400 га охранных зон ЛЭП.

Программа ремонтов завершится к началу октября.