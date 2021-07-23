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В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе

В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе

23 июля 2021, 17:50
Рубрика: Происшествия
Метки: ПАВОДОК, РЖД, ТРАНССИБ
Отрасль: Транспорт 
Источник: ТАСС

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Сильные дожди в Забайкальском крае в пятницу привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.

"23 июля 2021 года в 09:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) от оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга - Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края, в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

На место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Как уточнили в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД), из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда №12 сообщением Самара - Владивосток.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.

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Источник: ТАСС

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