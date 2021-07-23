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В космос отправилась ракета с калужской "начинкой"

В космос отправилась ракета с калужской начинкой

23 июля 2021, 10:36
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электротехника 
Источник: kgvinfo.ru

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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», изготовленным с участием калужских предприятий.

Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Владислав Шапша.

«Калужская область в очередной раз подтверждает свой космический бренд! Важнейшее космическое событие - запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» - состоялось с участием калужских предприятий», - сообщил глава региона.

Сосенский приборостроительный завод изготовил приборы и комплекты кабелей для бортовой системы управления ракеты-носителя «Протон-М», а также автоматизированную информационную систему для проверки орбитального модуля «Наука». Обнинская ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина произвела композитные обечайки головного обтекателя ракеты-носителя «Протон-М».

«Уже более 100 успешных стартов «Протонов» осуществлены с обнинскими комплектующими», - подчеркнул Владислав Шапша.

МЛМ "Наука" создавался кооперацией предприятий. Это новые возможности для расширения функционала российского сегмента МКС и реализации программы научных исследований и экспериментов

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Источник: kgvinfo.ru

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