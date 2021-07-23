В космос отправилась ракета с калужской "начинкой"

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», изготовленным с участием калужских предприятий.

Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Владислав Шапша.

«Калужская область в очередной раз подтверждает свой космический бренд! Важнейшее космическое событие - запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» - состоялось с участием калужских предприятий», - сообщил глава региона.

Сосенский приборостроительный завод изготовил приборы и комплекты кабелей для бортовой системы управления ракеты-носителя «Протон-М», а также автоматизированную информационную систему для проверки орбитального модуля «Наука». Обнинская ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина произвела композитные обечайки головного обтекателя ракеты-носителя «Протон-М».

«Уже более 100 успешных стартов «Протонов» осуществлены с обнинскими комплектующими», - подчеркнул Владислав Шапша.

МЛМ "Наука" создавался кооперацией предприятий. Это новые возможности для расширения функционала российского сегмента МКС и реализации программы научных исследований и экспериментов