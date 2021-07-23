22 июля 2021 года в г. Жуковский (Московская область) в рамках деловой программы Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин принял участие в работе круглого стола на тему «Инновационная экосистема центров трансфера технологий Российской Федерации», организованном Министерством науки и высшего образования РФ.

В мероприятии, организованном в смешанном формате, приняли участие более 140 представителей предпринимательского, научного и экспертного сообщества, торгово-промышленных палат, вузов.

Открыл и вел круглый стол директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев.

Приветствуя участников дискуссии, он подчеркнул, что вопросы трансфера научных разработок и технологий являются приоритетными для научных организаций и обозначил необходимость выстраивания эффективного взаимодействия между наукой и бизнес-сообществом в целях ускорения научно-технологического развития страны. Он также остановился на основных направлениях работы министерства по выстраиванию системы трансфера технологий и коммерциализации научных разработок и подробно проинформировал о формировании сети центров трансфера технологий на базе научно-образовательных организаций. В настоящее время объявлен конкурс и уже до конца нынешнего года планируется создать и профинансировать деятельность 9 центров, а всего до 2024 года – увеличить их количество до 35.

Заместитель президента Российской Академии наук Сергей Люлин рассказал о возможностях взаимодействия фундаментальной науки и бизнеса по внедрению научных разработок, обозначил барьеры для коммерциализации инноваций и представил предложения по возможным направлениям их преодоления.

Вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин выступил с докладом «Роль системы ТПП в развитии инновационного предпринимательства и трансфера технологий», подчеркнув роль торгово-промышленных палат, являющихся связующим звеном между компаниями-разработчиками и компаниями-потребителями технологий, в развитии инновационного предпринимательства и содействии трансферу технологий в своих регионах. Он подробно остановился на опыте торгово-промышленных палат в выстраивании диалога между наукой и бизнесом, проинформировал о спектре услуг для предпринимателей в инновационной сфере, включая работу с интеллектуальной собственностью и продвижение проектов и разработок, проведение специализированных мероприятий, нацеленных на развитие межрегиональной и международной кооперации. Кроме того, он подчеркнул большие возможности системы ТПП для создания и развития центров трансфера технологий. В частности, Томская ТПП уже выступает как региональная площадка Национальной ассоциации трансфера технологий и на ее базе создается Центр трансфера технологий и коммерциализации инноваций, основными задачами которого являются скаутинг (поиск) научных разработок и инжиниринговых решений, соответствующих конкретным технологическим запросам крупных компаний и поиск заказчика для реализации разработок научных коллективов.

Центр совместно с Томским государственным университетом планирует принять участие в конкурсном отборе, проводимом в нынешнем году Минобрнауки России, и получить соответствующий статус. Эта практика может быть масштабирована на всю систему палат, и ТПП России рассчитывает на выстраивание долгосрочного системного взаимодействия с министерством в этом направлении, подчеркнул Дмитрий Курочкин.

Исполнительный директор Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ) Алексей Филимонов сообщил об основных направлениях работы ассоциации по выстраиванию взаимодействия науки и бизнеса по внедрению результатов интеллектуальной деятельности, о направлениях развития инновационной экосистемы и возможностях центров трансфера технологий как для науки, так и для бизнеса. Он высоко оценил складывающее взаимодействие с Томской ТПП и отметил появление первых положительных результатов.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко остановился на роли общественных институтов поддержки инновационной экосистемы России по преодолению барьеров. Он рассказал о перспективах развития и представил ряд предложений по ускорению трансфера технологий, одним из инструментов которого может стать инновационный ваучер. ТПП России поддерживает внедрение инновационного ваучера, соответствующие предложения были представлены Президенту России Владимиру Путину Президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным в феврале 2021 года и в настоящее время прорабатываются профильными федеральными органами исполнительной власти.

Вопросы управления технологиями и инновациями и основные задачи проектного офиса по работе с разработками осветил в своем выступлении главный научный сотрудник, руководитель Проектного офиса Федерального института промышленной собственности Олег Ена.

О роли образовательных организаций в создании инноваций и их участии в трансфере технологий рассказал начальник управления науки НИТУ «МИСиС» Андрей Поляков.

Предложения по развитию системы трансфера технологий, выстраиванию сотрудничества с крупными компаниями, в том числе с государственным участием, высказал Виктор Славянцев, руководитель направления инновационного развития ГК «Ростех».

Подводя итоги состоявшейся дискуссии, Вадим Медведев подчеркнул, что создаваемая Минобрнауки России экосистема центров трансфера технологий нацелена, прежде всего, на повышение уровня технологического развития страны за счет внедрения научных разработок, на создание научно-технической продукции в соответствии с требованиями рынка, и повышение доли высокотехнологичной продукции в экспорте страны, что необходимо как в условиях реализации национальных проектов, так и для достижения национальных целей развития России до 2030 года.

По завершении мероприятия Дмитрий Курочкин и директор Департамента проектной и инвестиционной деятельности ТПП РФ Полина Шашкова провели переговоры с Вадимом Медведевым, Сергеем Люлиным и Алексеем Филимоновым, в рамках которых были определены основные направления дальнейшего сотрудничества.