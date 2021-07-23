 
Модернизация

Энергетики организовали дистанционное наблюдение за электроснабжением крупнейшего молокозавода Югры

Энергетики организовали дистанционное наблюдение за электроснабжением крупнейшего молокозавода Югры

23 июля 2021, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт телемеханики на подстанции 110 кВ «Южная». Специалисты заменили более полутора тысяч метров кабельных линий и организовали дистанционное наблюдение за бесперебойным функционированием питающего центра. Комплекс мер повысил надёжность электроснабжения крупнейшего в ХМАО-Югре молокозавода, а также 13 тысяч жителей Нижневартовска.

На подстанции «Южная» до проведения работ существовала возможность дистанционного наблюдения только за параметрами работы части оборудования. После замены устаревших кабельных линий IT-специалисты подключили к телемеханическому оборудованию модуль сигнализации, оповещающий о нештатных ситуациях. Обновленную систему телемеханики питающего центра энергетики визуализировали в специализированном программно-аппаратном комплексе, обеспечивающем связь подстанционного оборудования со всеми уровнями передачи информации: диспетчерской нижневартовского филиала компании и центром управления сетями «Россети Тюмень». В результате объем передаваемых данных о состоянии энергообъекта увеличился в 2 раза. Теперь оперативные сотрудники в реальном времени отслеживают режимы работы сети и могут оперативнее реагировать на возникновение любых ситуаций на энергообъекте.

Подстанция «Южная» питает Нижневартовский молочный завод «Белая корова» – единственный в своем роде на востоке Югры. В месяц предприятие выпускает порядка 300 тонн продукции, представленной во всех городах ХМАО-Югры.

«Процесс изготовления молочной продукции с коротким сроком годности требует непрерывного электроснабжения завода. Компания «Россети Тюмень» передает электроэнергию молокозаводу на протяжении многих лет и полностью удовлетворяет наши требования. Мы поддерживаем внедрение передовых технологий и уверены, что от этого надежность передачи электроэнергии повысится», – подчеркнула директор «Нижневартовского молочного завода» Татьяна Ризноокая.

Кроме того, подстанция «Южная» через территориальную сетевую компанию участвует в электроснабжении птицефабрики и строящихся кварталов в старой части Нижневартовска, где уже сейчас проживает более 13 тысяч жителей.

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Источник: Россети Тюмень

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