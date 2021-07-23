Начал свою работу Российский институт стандартизации

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23 июля 2021, 16:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: РОССТАНДАРТ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Источник: Росстандарт
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 519-р завершена реорганизация Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ»).
ФГБУ «РСТ» сохранит преемственность видов деятельности ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», среди которых:
Появятся и новые направления. К ним, среди прочего, относятся:
Напомним, что инициативы по созданию института стандартизации Росстандарт начал реализовывать в 2018 году, объединив подведомственные институты стандартизации (ФГУП «ВНИИНМАШ», ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», ФГУП «ВНИИСМТ» и ФГУП «Рособоронстандарт»). В настоящее время в объединённом институте работает более 520 специалистов, из которых более 60 обладают научными степенями.
Права и обязанности института в отношении третьих лиц не изменяются в соответствии с пунктом 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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