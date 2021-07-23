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Начал свою работу Российский институт стандартизации

Начал свою работу Российский институт стандартизации

23 июля 2021, 16:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: РОССТАНДАРТ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Источник: Росстандарт

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В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 519-р завершена реорганизация Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ»). 
 

ФГБУ «РСТ» сохранит преемственность видов деятельности ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», среди которых:

  • формирование и ведение федерального информационного фонда стандартов;
  • реализация программы национальной стандартизации;
  • проведение экспертизы документов по стандартизации – в том числе, в части документов по стандартизации оборонной продукции;
  • информационное обеспечение национальной системы стандартизации;
  • обеспечение разработки, ведения и применения общероссийских классификаторов;
  • проведение работ по международной и региональной стандартизации;
  • создание и ведение федеральных информационных систем.


Появятся и новые направления. К ним, среди прочего, относятся:

  • формирование центра компетентности в области технического регулирования;
  • анализ и применение международного опыта трансфера инноваций в области технического регулирования, работы в области импортозамещения.
     

Напомним, что инициативы по созданию института стандартизации Росстандарт начал реализовывать в 2018 году, объединив подведомственные институты стандартизации (ФГУП «ВНИИНМАШ», ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», ФГУП «ВНИИСМТ» и ФГУП «Рособоронстандарт»). В настоящее время в объединённом институте работает более 520 специалистов, из которых более 60 обладают научными степенями.

Права и обязанности института в отношении третьих лиц не изменяются в соответствии с пунктом 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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Источник: Росстандарт

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