Начал свою работу Российский институт стандартизации

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 519-р завершена реорганизация Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ»).



ФГБУ «РСТ» сохранит преемственность видов деятельности ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», среди которых:

формирование и ведение федерального информационного фонда стандартов;

реализация программы национальной стандартизации;

проведение экспертизы документов по стандартизации – в том числе, в части документов по стандартизации оборонной продукции;

информационное обеспечение национальной системы стандартизации;

обеспечение разработки, ведения и применения общероссийских классификаторов;

проведение работ по международной и региональной стандартизации;

создание и ведение федеральных информационных систем.



Появятся и новые направления. К ним, среди прочего, относятся:

формирование центра компетентности в области технического регулирования;

анализ и применение международного опыта трансфера инноваций в области технического регулирования, работы в области импортозамещения.



Напомним, что инициативы по созданию института стандартизации Росстандарт начал реализовывать в 2018 году, объединив подведомственные институты стандартизации (ФГУП «ВНИИНМАШ», ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», ФГУП «ВНИИСМТ» и ФГУП «Рособоронстандарт»). В настоящее время в объединённом институте работает более 520 специалистов, из которых более 60 обладают научными степенями.

Права и обязанности института в отношении третьих лиц не изменяются в соответствии с пунктом 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации.