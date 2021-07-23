В Орловской области компания «Промметиз Русь» подошла к банкротству. Исковое заявление в Арбитражный суд о признании компании банкротом обратились представители межрайонной инспекции ФНС.

Как следует из материалов суда, компания задолжала налоговикам более 8,3 млн рублей по налога на имущество и по страховым взносам. Долговые обязательства не выполнены за 2019-2020 годы. В настоящее время в отношении производителя суд ввел процедуру наблюдения и назначил временного управляющего.

Известно, что среди кредиторов предприятия значатся его единственный собственник компания «Орелметаллоторг» и «Московский индустриальный банк». Банк также просит включить в требования долг в 2,4 млрд рублей.

Как сообщает издание "Абирег", «Промметиз Русь» в 2015 году после запустка нового цеха вдвое увеличил производственные мощности. В расширение компания вложила 508 млн рублей, взятых в кредит у МИнБ. На 2022 год компания запланировала построить завод для глубокого оцинкования деталей, сумма инвестиций достигает 1,5 млрд рублей.