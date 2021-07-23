 
Компании

Налоговики требуют банкротства орловского производителя проволоки "Промметиз Русь"

Налоговики требуют банкротства орловского производителя проволоки Промметиз Русь

23 июля 2021, 13:15
Рубрика: Компании
Метки: БАНКРОТСТВО, МЕТИЗЫ, ПРОВОЛОКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Бизнес журнал

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
127

В Орловской области компания «Промметиз Русь» подошла к банкротству. Исковое заявление в Арбитражный суд о признании компании банкротом обратились представители межрайонной инспекции ФНС.

Как следует из материалов суда, компания задолжала налоговикам более 8,3 млн рублей по налога на имущество и по страховым взносам. Долговые обязательства не выполнены за 2019-2020 годы. В настоящее время в отношении производителя суд ввел процедуру наблюдения и назначил временного управляющего.

Известно, что среди кредиторов предприятия значатся его единственный собственник компания «Орелметаллоторг» и «Московский индустриальный банк». Банк также просит включить в требования долг в 2,4 млрд рублей.

Как сообщает издание "Абирег", «Промметиз Русь» в 2015 году после запустка нового цеха вдвое увеличил производственные мощности. В расширение компания вложила 508 млн рублей, взятых в кредит у МИнБ. На 2022 год компания запланировала построить завод для глубокого оцинкования деталей, сумма инвестиций достигает 1,5 млрд рублей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Бизнес журнал

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Prysmian Group повышает стремление к устойчивому развитию, следуя социальным целям 23.07.2021
Prysmian Group повышает стремление к устойчивому развитию, следуя социальным целям
Продлен срок действия Заключения аттестационной комиссии на кабель оптический типа ОКСН производства... 23.07.2021
Продлен срок действия Заключения аттестационной комиссии на кабель оптический типа ОКСН производства...
UC Rusal предупредила о риске закрытия производств из-за введения пошлин 21.07.2021
UC Rusal предупредила о риске закрытия производств из-за введения пошлин
21.07.2021
"Норникель" объявляет итоги производственной деятельности за 1 полугодие 2021 года
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир - Маркетплейсеры!
+