Энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» подключили к электросетям 350 объектов на территории восточных районов Кубани. В числе новых потребителей – 10 объектов агропромышленного комплекса, 46 предприятий малого и среднего бизнеса и четыре учреждения здравоохранения. Суммарная мощность, выданная новым абонентам, составила 9,5 МВт.

Для подключения бытовых потребителей, объектов бизнеса, социальной сферы и сельского хозяйства энергетики провели комплекс организационных работ: ввели в эксплуатацию трансформаторные подстанции суммарной мощностью 0,7 МВА, построили и реконструировали свыше пяти километров линий электропередачи распределительной сети и девять трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Так, чтобы обеспечить необходимыми мощностями новый спортивный комплекс в ауле Кургоковский Успенского района, энергетики произвели реконструкцию трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и воздушной линии 0,4 кВ. Для подключения еще одного спортивного объекта – спорткомплекса в ст.Прочноокопская Новокубанского района была проведена реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью около 200 м.

Всего в текущем году в центры обслуживания потребителей Армавирских электросетей поступило от жителей порядка 580 заявок на подключение к сетям, при этом большая часть заявителей воспользовалась онлайн-сервисами «Россети Кубань». Наиболее активное технологическое присоединение по-прежнему ведется в сфере индивидуального жилищного строительства и социальной сферы.

Информация о процедуре технологического присоединения и форма заявки на подключение к электросетям доступны на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на подключение к сетевой инфраструктуре можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.