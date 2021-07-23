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Специалисты "Читаэнерго" продолжают работать в населенных пунктах Забайкалья, пострадавших от паводка

Специалисты Читаэнерго продолжают работать в населенных пунктах Забайкалья, пострадавших от паводка

23 июля 2021, 09:12
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ, ЧИТАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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 Электроснабжение отключено в населённых пунктах Шилкинского района: Островки, Нижняя Хила, Кокуй-Комогорцево и Новоберезовка и частично в городе Шилка.

Ограничение электроснабжения потребителей произведено специалистами филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» по заявке ГУ МЧС по Забайкальскому краю, для обеспечения безопасности населения в условиях подъема воды в реках.

На протяжении всей ночи аварийно-восстановительные бригады «Читаэнерго» дежурили в населенных пунктах, пострадавших от паводка. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 4 бригады в составе 16 человек и 6 единиц спецавтотехники.

Энергетики работают в тесном взаимодействии с Правительством Забайкальского края, районными администрациями, представителями МЧС и других оперативных служб. Электроснабжение будет восстановлено сразу после получения разрешения на включение от МЧС.
Жители региона могут узнать необходимую информацию по телефону единого информационного центра для потребителей электроэнергии 8-800-1000-380 (звонок бесплатный для вызывающей стороны на всей территории России).

Напоминаем о недопустимости использования опор электропередачи для защиты от непогоды, в качестве опоры для буксировки транспорта и пр.  В случае обрыва провода НЕЛЬЗЯ приближаться к нему ближе, чем на 8 метров. Необходимо сразу же сообщить о месте обрыва специалистам энергокомпании (8-800-1000-380).

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Источник: Россети Сибирь

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