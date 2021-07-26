АО "Мособлэнерго" провело ремонты на 4 подстанциях в Щелково

АО «Мособлэнерго» провело ремонты на 4 подстанциях в городском округе Щелково в рамках мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей, реализуемых совместно с Министерством энергетики Московской области.

В д. Серково АО «Мособлэнерго» заменило высоковольтное электрооборудование трансформаторных подстанций ТП-70 и ТП-458 и электрооборудование распределительного устройства 0,4 кВ на подстанции, расположенной на ул. Супруна в Щёлково-3. Также выполнен ремонт строительной части трансформаторной подстанции, находящейся на площади Ленина в г. Щелково.

Для полного завершения мероприятий по повышению надёжности электроснабжения потребителей в Щелково АО «Мособлэнерго» осталось провести ремонтные работы на воздушной линии 0,4 кВ, расположенной на ул. Вокзальный тупик. На объекте запланирована замена опор и проводов. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2021 года.

Директор Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» Павел Корнилов: «Следует отметить, что в зоне эксплуатационной ответственности Щелковского филиала электросетевые объекты расположены в семи городских округах Московской области - городах наукоградах Реутов, Фрязино и Черноголовка, самом большом по численности населения в Московской области городском округе Балашиха, а также в Лосино-Петровском, Богородском и Щелковском. Но только в Щелково выполняются мероприятия по повышению надёжности электроснабжения потребителей, так как именно здесь было зафиксировано наибольшее количество жалоб от жителей на качество электроснабжения».

АО «Мособлэнерго» реализует мероприятия по повышению качества и надежности электроснабжения с марта 2021 года. Работы проводятся на 254 энергообъектах в следующих проблемных округах Подмосковья: Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск. Мероприятия разработаны Министерством энергетики Московской области совместно с электросетевой компанией и усилены комплексными ремонтными работами, в том числе, на линиях электропередач 0,4-10 кВ и электрооборудовании в трансформаторных подстанциях.