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Дорогу от Перевального до Алушты планируют сделать четырехполосной за 50 млрд рублей

Дорогу от Перевального до Алушты планируют сделать четырехполосной за 50 млрд рублей

26 июля 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КРЫМ, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство 
Источник: c-inform.info

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Дорогу от поселка Перевальное до Алушты планируют сделать четырехполосной. Это следует из задания на проектирование реконструкции дороги, опубликованного на портале госзакупок.

Из документа следует, что дорогу намерены сделать первой технической категории (1В): дороги этой категории имеют четыре и более полос для движения с пропускной способностью более 14 тысяч автомобилей в сутки. В случае дороги категории 1В допускается пересечение с другими дорогами в одном уровне с установкой светофоров, но не чаще, чем через 5 километров.

В задании на проектирование реконструкции дороги Перевальное – Алушта указано, что полос для движения должно быть четыре с шириной каждой полосы 3,5 метра, но с пометкой, что эти параметры могут измениться в ходе проектирования. Во время проектирования необходимо уточнить количество искусственных сооружений (мосты, путепроводы) – пока их предполагается пять, а также целесообразность строительства надземных пешеходных переходов.

Предельная стоимость реконструкции составляет 50 млрд рублей. Стоимость уточняется по результатам положительного заключения Главгосэкспертизы России.

Контракт на проектирование реконструкции заключен с компанией «ВАД». Его необходимо сделать до конца следующего года, стоимость работ составляет 939,1 млн рублей. В контракт входит и проектирование строительства автомобильного обхода Алушты.

Сейчас «ВАД» занимается проектированием юго-восточного обхода Симферополя – четырехполосной дороги от «Тавриды» до Перевального в обход населенных пунктов Добровской долины. По замыслу, транспорт сможет в районе села Донского съехать на новую объездную и добраться до Перевального. Ее планируют построить к 2024 году.

Кроме того, уже в этом году начнется капремонт дороги от Алушты до Ялты, а «ВАД» еще и готовит технико-экономическое обоснование строительства объездной дороги Ялты.

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Источник: c-inform.info

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