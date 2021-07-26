Коллектор в Коммунарке подготовили для размещения инженерных коммуникаций, говорится в сообщении АО "Москоллектор".

"В коллекторе начнутся работы по прокладке инженерных коммуникаций, которые обеспечат энергоресурсами жилые дома и другие значимые объекты на территории ТиНАО. Среди них - многопрофильная клиническая больница с родильным домом, РОВД, филиал Российской государственной библиотеки, Департамент развития новых территорий города Москвы, Москомархитектура и другие строящиеся и проектируемые здания на территории Административно-делового центра Коммунарка", - отмечается в нем.

Устройство коллектора позволяет выполнять укладку труб водопровода, электрических кабелей и кабелей связи без проведения земельных работ, благодаря чему не будет нарушено благоустройство прилегающих территорий, передвижение транспорта и пешеходов, а значит сохранятся комфортные условия для жителей и гостей города, добавляется в релизе.

"В таком способе размещения коммуникаций есть множество плюсов, о которых вероятно не задумывается обычный житель. Вся инфраструктура коллектора находится под надежной защитой. Благодаря тому, что, объект оборудован системой вентиляции и водоудаления, охранной и пожарной сигнализацией, сигнализацией загазованности, рабочим и аварийным освещением, вентиляционными шахтами с аварийными выходами, а все данные с этих систем в режиме реального времени контролирует наша Объединенная диспетчерская служба, мы можем гарантировать безопасность и антитеррористическую защищенность проложенных в коллекторе инженерных сетей. А значит, вероятность аварийных ситуаций, приводящих к перебоям в снабжении энергоресурсами, сводится к минимуму",- приводятся в релизе слова гендиректора АО "Москоллектор" Олега Панкратова.

Строительство коллектора "Коммунарка" общей протяженностью 3,22 километра проходило в два этапа. На первом этапе было построено здание диспетчерского пункта и коллектор протяженностью 2,22 километра, на втором этапе коллектор протяженностью 1 километр.

АО "Москоллектор" обслуживает более 800 километров коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше 7,5 тысяч километров силовых кабелей, более 20 тысяч километров кабелей связи и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.