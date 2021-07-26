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"Россети ФСК ЕЭС" укрепила системообразующую ЛЭП 220 кВ в Еврейской автономной области

Россети ФСК ЕЭС укрепила системообразующую ЛЭП 220 кВ в Еврейской автономной области

26 июля 2021, 08:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ремонт одноцепной линии электропередачи 220 кВ «Лондоко – Облучье» №1. Магистральный энергообъект является связующим звеном между центрами питания 220 кВ – подстанциями «Лондоко» и «Облучье», которые участвуют в электроснабжении объектов Транссибирской железнодорожной магистрали. В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения инфраструктуры РЖД, а также одного из крупных потребителей электроэнергии в области – Кинкано-Сутарского горно-обогатительного комбината.

На линии проведена выправка железобетонных опор, замена поврежденной изоляция, отремонтирован грозотрос, отрегулированы разрядные рога. На проводе установлены гасители вибрации, предназначенные для предотвращения колебания провода при сильном  порывистом ветре.

К комплексному ремонту в Еврейской автономной области также приступили еще на одной системообразующей линии электропередачи 220 кВ «Биробиджан – Лондоко» №2. На энергообъекте выправят 18 железобетонных опор, наклонившихся в результате длительной эксплуатации в пучинистом грунте, отремонтируют провод, заменят деффектные изоляторы. Выполненные работы позволят избежать возможных технологических нарушений на линии и повысят надежность электроснабжения потребителей области и транзит электроэнергии Бурейской ГЭС в Хабаровский край.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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