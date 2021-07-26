«Т Плюс» направила более 11 миллионов рублей на капитальный ремонт энергоблока №3 Кировской ТЭЦ-5. Работы проводятся в рамках подготовки станции к предстоящему отопительному сезону. Проведенные мероприятия существенно повысят надежность работы оборудования ТЭЦ-5 и теплоснабжения потребителей. Работы носят плановый характер и не влияют на отпуск теплоносителя в город.

До середины сентября кировские энергетики выполнят ремонт турбоагрегата со вскрытием цилиндров высокого и низкого давления, проведут ремонт проточной части с заменой уплотнений, стопорного и регулирующих клапанов, маслосистемы и других вспомогательных элементов. На котлах третьего энергоблока заменят трубчатые воздухоподогреватели объемом 30 тонн, отремонтируют газоходы, пылесистемы, изоляцию трубопроводов и т.д.

Кировская ТЭЦ-5 обеспечивает тепловой энергией южную часть г. Кирова и электроэнергией – потребителей Кировской области. Установленная электрическая мощность — 450 МВт, установленная тепловая мощность — 1090 Гкал /ч.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Кировский филиал «Т Плюс»

В состав филиала входят 4 теплоэлектроцентрали, осуществляющие выработку электроэнергии и обеспечивающие теплоснабжение городов Киров и Кирово-Чепецк - Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Установленная мощность электростанций: по электрической энергии - 1071,3 МВт, по тепловой энергии – 3160 Гкал/ч. Используемые виды топлива: газ, уголь, торф, мазут.

Директор филиала – Береснев Сергей Александрович