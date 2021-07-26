Департамент госзаказа ЯНАО ищет подрядчика для строительства подпорной стенки набережной Саргина в Тарко-Сале. Начальная цена контракта составляет 1,2 млрд рублей. Финансироваться работы будут из бюджета ЯНАО.

Согласно конкурсной документации, в перечень работ включены монтаж систем водоотведения, видеонаблюдения и электроснабжения, установка ограждений, калиток и гранитных урн, облицовка ступеней и тротуаров гранитом, озеленение набережной и укрепление откосов. Выполнить работы необходимо до 30 сентября 2023 года. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 18 августа.

Напомним, благоустройство набережной Саргина ранее проводила группа компаний «ВИС». Стоимость работ оценивали в 4,3 млрд рублей. Изначально закончить работы планировалось в 2014 году, однако в 2017 году с подрядчиком был заключен новый контракт на завершение работ стоимостью 222 млн рублей. Первую очередь набережной торжественно открыли в 2018 году. Спустя 2 года местные жители пожаловались на разрушение объекта, после чего сотрудники департамента капстроительства были вынуждены проводить там комиссионное обследование.

Уточним, решение об обновлении набережной было принято вскоре после того, как экс-глава Пуровского района Дмитрий Кобылкин стал губернатором Ямала.

Фото: группа «ВИС»