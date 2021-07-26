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В ЯНАО ищут подрядчика для строительства набережной в Тарко-Сале за 1,2 миллиарда

В ЯНАО ищут подрядчика для строительства набережной в Тарко-Сале за 1,2 миллиарда

26 июля 2021, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ЯНАО
Отрасль: Строительство 
Источник: pravdaurfo.ru

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Департамент госзаказа ЯНАО ищет подрядчика для строительства подпорной стенки набережной Саргина в Тарко-Сале. Начальная цена контракта составляет 1,2 млрд рублей. Финансироваться работы будут из бюджета ЯНАО.

Согласно конкурсной документации, в перечень работ включены монтаж систем водоотведения, видеонаблюдения и электроснабжения, установка ограждений, калиток и гранитных урн, облицовка ступеней и тротуаров гранитом, озеленение набережной и укрепление откосов. Выполнить работы необходимо до 30 сентября 2023 года. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 18 августа.

Напомним, благоустройство набережной Саргина ранее проводила группа компаний «ВИС». Стоимость работ оценивали в 4,3 млрд рублей. Изначально закончить работы планировалось в 2014 году, однако в 2017 году с подрядчиком был заключен новый контракт на завершение работ стоимостью 222 млн рублей. Первую очередь набережной торжественно открыли в 2018 году. Спустя 2 года местные жители пожаловались на разрушение объекта, после чего сотрудники департамента капстроительства были вынуждены проводить там комиссионное обследование.

Уточним, решение об обновлении набережной было принято вскоре после того, как экс-глава Пуровского района Дмитрий Кобылкин стал губернатором Ямала.

Фото: группа «ВИС»

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Источник: pravdaurfo.ru

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