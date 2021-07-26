Завершен очередной этап реорганизации ФБУ ЦСМ

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Prysmian соединит Европу и Азию. Москабель в блоге Варламова
26 июля 2021, 16:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: РОССТАНДАРТ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Источник: Росстандарт
Повышение эффективности и доступность всего комплекса услуг в сфере обеспечения единства измерений и технического регулирования - одна из ключевых задач Росстанадрта, центральную роль в исполнении которой играют федеральные бюджетные учреждения – государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний (ФБУ ЦСМ).
Реформирование деятельности национальной сети государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний в целях усиления их роли на рынке испытаний, метрологии и сертификации, повышения востребованности лабораторного потенциала на российском рынке и признания результатов их работы на международном уровне в качестве среднесрочной цели Росстандарта - была названа заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Юрием Борисовым на итоговой коллегии Росстандарта, состоявшейся в июне 2021 года.
Во исполнение указанных задач Росстандарт завершил второй этап реформирования ФБУ ЦСМ - реорганизацию 11 ФБУ ЦСМ в формате укрупнения:
По результатам реорганизации общее число ФБУ ЦСМ, находящихся в ведении Росстандарта, составило 68.
Напомним, что ранее Росстандартом уже была проведена реорганизация 23 ФБУ ЦСМ. Для предприятий промышленности и населения регионов, на территории которых находились ФБУ ЦСМ, ставшие филиалами, был значительно расширен объем оказываемых услуг и сокращено время на их предоставление, главным образом за счет технического дооснащения филиалов ФБУ ЦСМ.
Помимо укрепления технической базы, реорганизация дает возможность проводить единую ценовую политику в регионах страны.
На ближайшее время в ФБУ ЦСМ, получивших статус филиала, запланировано освоение новых видов деятельности.
Проведение реорганизации не означает, что предприятию промышленности или физическим лицам за оказанием услуги будет необходимо обращаться в головной офис центра, все услуги будут продолжать оказываться по месту расположения филиалов – так, на сегодняшний день услуги ФБУ ЦСМ возможно получить в каждом регионе России, а общее количество мест осуществления деятельности составляет около трехсот.
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