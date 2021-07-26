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Prysmian соединит Европу и Азию. Москабель в блоге Варламова
26 июля 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
Бригада филиала компании «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети завершила курс обучения методам проведения работ под напряжением на базе корпоративного энергетического института повышения квалификации в Краснодаре. Специалисты сдали практический экзамен на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.
В рамках программы электромонтеры прошли полный курс обучения технологиям выполнения работ под напряжением в условиях, приближенных к реальным, на воздушных линиях 0,4 кВ. В ходе практических занятий слушатели отработали навыки управления люлькой автогидроподъемника, на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.
– Для нашей зоны обслуживания, где есть горная местность, технология работы под напряжением очень актуальна, она позволяет минимизировать неудобства потребителей при проведении ремонтных работ, – отметил мастер Менгрельского сетевого участка Абинского РЭС Алексендр Сущенко.
Электромонтеры Абинского РЭС филиала компании «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на практике показали, что знания и навыки, полученные в энергоинституте, позволяют им проводить работы по новой технологии под напряжением без отключения потребителей на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 вольт.
Данная образовательная программа «Россети Кубань» является первым подобным проектом в Группе компаний «Россети». В течение 2021 года на базе корпоративного энергетического института планируется обучить навыкам работ под напряжением 35 бригад энергетиков.
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