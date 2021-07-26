 
Модернизация

ГУП РК "Крымэнерго" подключает к электрическим сетям новых абонентов

ГУП РК Крымэнерго подключает к электрическим сетям новых абонентов

26 июля 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Для присоединения к электросетям жителей поселка Джаныкой г. Керчи специалисты ГУП РК «Крымэнерго» строят новые энергообъекты.

Специалисты Керченского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» выполнили строительство воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ протяженностью 2 км и двух ЛЭП 0,4 кВ длиной по 450 м каждая, установили 60 железобетонных опор. Монтаж линий выполнен высокотехнологичным самонесущим изолированным проводом (СИП). Смонтированы и введены в работу 2 новые комплектные трансформаторные подстанции (КТП). Для осуществления технических мероприятий в поселке было задействовано несколько единиц специальной техники и работало 8 энергетиков.

В данный момент сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» заключают договоры энергоснабжения с физическими лицами, и после подписания необходимых документов электроэнергия будет подана первым абонентам. В перспективе предприятие будет продолжать строительные работы в Джаныкое и сможет обеспечить присоединение к сетям более 300 участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Также работники Керченского РЭС ведут работы по улучшению качества и надежности электроснабжения крупного садового некоммерческого товарищества «Горняк» (800 абонентов). На сегодняшний день уже подключены две КТП, установлены 80 железобетонных опор и выполнено строительство 2,5 км ЛЭП 6 кВ.  Сейчас энергетики приступили к монтажу еще одной трансформаторной подстанции, а к концу года будет установлено более 200 опор и протянуто свыше 5 км линий электропередачи 0,4 кВ.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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