Для присоединения к электросетям жителей поселка Джаныкой г. Керчи специалисты ГУП РК «Крымэнерго» строят новые энергообъекты.

Специалисты Керченского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» выполнили строительство воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ протяженностью 2 км и двух ЛЭП 0,4 кВ длиной по 450 м каждая, установили 60 железобетонных опор. Монтаж линий выполнен высокотехнологичным самонесущим изолированным проводом (СИП). Смонтированы и введены в работу 2 новые комплектные трансформаторные подстанции (КТП). Для осуществления технических мероприятий в поселке было задействовано несколько единиц специальной техники и работало 8 энергетиков.

В данный момент сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» заключают договоры энергоснабжения с физическими лицами, и после подписания необходимых документов электроэнергия будет подана первым абонентам. В перспективе предприятие будет продолжать строительные работы в Джаныкое и сможет обеспечить присоединение к сетям более 300 участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Также работники Керченского РЭС ведут работы по улучшению качества и надежности электроснабжения крупного садового некоммерческого товарищества «Горняк» (800 абонентов). На сегодняшний день уже подключены две КТП, установлены 80 железобетонных опор и выполнено строительство 2,5 км ЛЭП 6 кВ. Сейчас энергетики приступили к монтажу еще одной трансформаторной подстанции, а к концу года будет установлено более 200 опор и протянуто свыше 5 км линий электропередачи 0,4 кВ.