АО «Мособлэнерго» проводит работы по укладке кабельных линий на территории производственного комплекса «Турыгино», расположенного в районе посёлка Электроизолятор Раменского городского округа. Переустройство линий электропередачи 0,4/6 кВ ведется для будущего туристического кластера «Гжель».

Ход выполнения комплекса мероприятий по переустройству ЛЭП, эксплуатируемых Гжельским производственным отделением, проверили заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Мособлэнерго» Олег Коцюба и директор Раменского филиала компании Юнус Шахшаев.

Территория комплекса «Турыгино» войдет в будущий центр туристического кластера «Гжель». В рамках региональной программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется благоустройство территорий поселений Гжельское и Новохаритоновское. Реализация проекта находится на особом контроле Правительства Московской области.