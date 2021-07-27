"Бекарт Липецк" начал строительство второй очереди производства

В особой экономической зоне «Липецк» на территории завода «Бекарт Липецк» 27 июля стартовало строительство цеха по производству новой для предприятия продукции - бортовой проволоки.

В торжественной церемонии принял участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В присутствии представителей ОЭЗ, Бельгийско-Люксембургской торгово-промышленной палаты, ключевых клиентов и бизнес-партнеров был дан старт работе многочисленной техники, которая начала возводить фундамент для будущего цеха рядом с существующим. А к концу этого года уже начнется производство инновационной продукции. Глава региона особо отметил рекордные сроки возведения новой производственной очереди: с начала строительства и выпуска продукции в промышленных масштабах пройдет всего девять месяцев.

- Мы рады, что команда работающего у нас в особой экономической зоне «Липецк» более десяти лет предприятия настояла на расширении производства, - сказал Игорь Артамонов. - Это значит, что опыт работы первой очереди оказался для компании успешным и она намерена расширять свое присутствие в Липецкой области. А ведь были предложения из других регионов. Но «Бекарт» снова выбрала липецкую землю для реализации своих планов, за что акционерам большое спасибо. Это пример для других предприятий ОЭЗ и потенциальных резидентов, которые могут здесь развивать и расширять свои производственные мощности. Для этого у нас созданы комфортные условия для ведения бизнеса, мы оказываем поддержку на всех этапах.

Генеральный директор «Бекарт Липецк» Эрвин Локере в свою очередь поблагодарил команду администрации региона во главе с Игорем Артамоновым и ОЭЗ «Липецк» за благоприятный инвестиционный климат и современную инфраструктуру.

- Мы пять лет шли к реализации этого проекта, - сказал Эрвин Локере. - И для строительства рассматривали именно эту площадку по целому ряду факторов. У Липецкой области традиционно большой промышленный потенциал, есть возможность готовить квалифицированные кадры. Выгодное географическое положение и близость к Европе позволяют нам развивать экспорт, который мы будем наращивать с пуском нового цеха.

Эрвин Локере признался, что легко руководить заводом в Липецке, где есть фантастическая проектная команда для реализации самых амбициозных и современных планов. В команде всего около десяти человек, и все они липчане.

- Инвестиции в проект составили около двух миллиардов рублей, - рассказал руководитель производства полуфабриката и лидер проекта бортовой проволоки Иван Мочалин. - И такой инвестиционный масштаб потребовал от нас много усилий и слаженной командной работы. С момента открытия в 2010 году завод «Бекарт Липецк» специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Новая высокопроизводительная линия длинной более двухсот метров позволит производить бортовую проволоку, которая представляет из себя сплав меди и олова. В стране только одно предприятие выпускает аналогичный продукт и не покрывает и часть всех потребностей в ней. Но наши амбиции идут дальше — стать лидерами не только на российском рынке, но в ближнем зарубежье и в странах Европы.

А что даст реализация проект Липецкой области, кроме инвестиций в производство?

- С социальной точки зрения очень важно, что в ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест, - ответил на этот вопрос генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Роман Петрухин. – Причем зарплата на «Бекарт Липецк» выше, чем в среднем по предприятиям особой экономической зоны. В компании грамотно выстроена корпоративная культура, высокие стандарты социальной и экологической ответственности. Чтобы устроиться сюда на работу, мало быть профессионалом, еще нужно соответствовать правилам корпоративной этики.

Игорь Сизов, фото Николая Черкасова