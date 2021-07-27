 
Модернизация

Части железнодорожного моста между Россией и Китаем через Амур соединены в один

Части железнодорожного моста между Россией и Китаем через Амур соединены в один

27 июля 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КИТАЙ, ДОРОГИ, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: ТАСС

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Специалисты состыковали российскую и китайскую части первого трансграничного железнодорожного моста через реку Амур, сообщается во вторник на сайте правительства Еврейской автономной области (ЕАО).

"Железнодорожные пути российской и китайской частей моста были соединены. <…> В первой декаде августа планируется провести испытания мостового перехода, а уже в конце августа текущего года по мосту пройдет первый железнодорожный состав", - говорится в сообщении.

В начале июля заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ на Дальнем востоке Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ознакомились с ходом строительства моста. Вице-премьер обратил особое внимание, что сроки ввода трансграничного моста в эксплуатацию должны быть соблюдены.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию.

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Источник: ТАСС

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