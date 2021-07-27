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27 июля 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Центр
Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 1-ое полугодие 2021 года выручка «Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК Центра», код ценной бумаги - MRKC) составила 49 902,7 млн рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 48 067,1 млн рублей, от технологического присоединения – 419,3 млн рублей, от продажи электроэнергии и мощности – 288,6 млн рублей и прочая выручка – 1 127,7 млн рублей. Прибыль от продаж составила 4 881,1 млн рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 11 043,1 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 248,9% и составила 2 991,3 млн рублей.
Данные в млн руб., если не указано иное
|Показатели
|1 полугодие 2021 года
|1 полугодие 2020 года
|Изменение
|Выручка (всего), в том числе:
|49 902,7
|45 739,6
|9,1%
|Выручка от передачи электроэнергии
|48 067,1
|44 262,0
|8,6%
|Выручка от технологического присоединения
|419,3
|357,4
|17,3%
|Выручка от продажи э/энергии и мощности
|288,6
|271,6
|6,3%
|Прочая выручка
|1 127,7
|848,6
|32,9%
|Себестоимость
|44 054,2
|41 971,7
|5,0%
|Прибыль от продаж1
|4 881,1
|2 694,5
|81,2%
|Прибыль от продаж margin
|9,8%
|5,9%
|3,9 п.п.
|EBITDA2
|11 043,1
|8 508,5
|29,8%
|EBITDA margin
|22,1%
|18,6%
|3,5 п.п.
|Чистая прибыль
|2 991,3
|857,4
|248,9%
|Чистая прибыль margin
|6,0%
|1,9%
|4,1 п.п.
|Объем услуг по передаче э/энергии*, млн кВт∙ч
|23 869,5
|22 623,6
|5,5%
|Потери* э/э
|9,92%
|10,37%
|-0,45 п.п.
|Показатели
|На 30.06.2021
|На 31.12.2020
|Изменение
|Совокупные активы
|130 748,2
|130 309,7
|0,3%
|Чистые активы
|60 155,3
|58 593,8
|2,7%
|Займы и кредиты
|44 713,2
|45 297,7
|-1,3%
|Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (краткосрочные)
|1 488,0
|1 036,2
|43,6%
|Чистый долг3
|43 225,2
|44 261,5
|-2,3%
|[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
|[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
|[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения
* С учетом объемов услуг по передаче электроэнергии на территории исполнения функций гарантирующего поставщика в Тверской области
Объем услуг по передаче электроэнергии составил 23 869,5 млн кВт·ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение объемов на 5,5%, что является следствием изменения температурного фона (существенные отклонение от климатических норм) и восстановлением деловой активности относительно уровней в период ограничений 2020 года. Выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам 1 полугодия 2021 года продемонстрировала рост на 8,6 % относительно аналогичного периода 2020 года благодаря росту объема оказанных услуг по передаче электроэнергии и увеличению среднего тарифа с 1 июля 2020 года, ограниченному действующими предельными значениями.
Выручка от услуг по технологическому присоединению по итогам 1 полугодия 2021 года составила 419,3 млн рублей. Увеличение на 17,3% относительно аналогичного периода 2020 года связано с исполнением в 1 полугодии 2021 года крупных договоров ТП.
Прочая выручка за 1 полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 32,9% и составила 1 127,7 млн рублей. Основной причиной роста прочей выручки является увеличение объемов дополнительных услуг, что соответствует основным стратегическим задачам Компании по наращиванию объемов нетарифных доходов.
Главной причиной увеличения себестоимости на 5,0% стал рост амортизации и затрат на услуги электросетевых компаний и на компенсацию потерь электроэнергии в сетях вследствие увеличения объема электропотребления. При этом относительная величина потерь электроэнергии снизилась на 0,45 п.п., что является результатом проводимых организационных и технических мероприятий.
Благодаря опережающему темпу роста выручки над темпом роста себестоимости увеличилось значение показателя EBITDA2 на 29,8%. Чистая прибыль по итогам 1 полугодия 2021 года увеличилась на 248,9% относительно аналогичного показателя прошлого года.
Совокупные активы компании по состоянию на 30 июня 2021 года увеличились и составили 130 748,2 млн рублей. Чистые активы компании выросли на 2,7% и составили 60 155,3 млн рублей. Чистый долг3 уменьшился до 43 225,1 млн рублей (на 31 декабря 2020 года – 44 261,5 млн рублей).
С отчетностью компании за 1-ое полугодие 2021 года можно ознакомиться на сайте: https://www.mrsk-1.ru/information/statements/rsbu/2021/.
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