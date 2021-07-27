Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 1-ое полугодие 2021 года выручка «Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК Центра», код ценной бумаги - MRKC) составила 49 902,7 млн рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 48 067,1 млн рублей, от технологического присоединения – 419,3 млн рублей, от продажи электроэнергии и мощности – 288,6 млн рублей и прочая выручка – 1 127,7 млн рублей. Прибыль от продаж составила 4 881,1 млн рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 11 043,1 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 248,9% и составила 2 991,3 млн рублей.

Данные в млн руб., если не указано иное



Показатели 1 полугодие 2021 года 1 полугодие 2020 года Изменение Выручка (всего), в том числе: 49 902,7 45 739,6 9,1% Выручка от передачи электроэнергии 48 067,1 44 262,0 8,6% Выручка от технологического присоединения 419,3 357,4 17,3% Выручка от продажи э/энергии и мощности 288,6 271,6 6,3% Прочая выручка 1 127,7 848,6 32,9% Себестоимость 44 054,2 41 971,7 5,0% Прибыль от продаж1 4 881,1 2 694,5 81,2% Прибыль от продаж margin 9,8% 5,9% 3,9 п.п. EBITDA2 11 043,1 8 508,5 29,8% EBITDA margin 22,1% 18,6% 3,5 п.п. Чистая прибыль 2 991,3 857,4 248,9% Чистая прибыль margin 6,0% 1,9% 4,1 п.п. Объем услуг по передаче э/энергии*, млн кВт∙ч 23 869,5 22 623,6 5,5% Потери* э/э 9,92% 10,37% -0,45 п.п. Показатели На 30.06.2021 На 31.12.2020 Изменение Совокупные активы 130 748,2 130 309,7 0,3% Чистые активы 60 155,3 58 593,8 2,7% Займы и кредиты 44 713,2 45 297,7 -1,3% Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (краткосрочные) 1 488,0 1 036,2 43,6% Чистый долг3 43 225,2 44 261,5 -2,3% [1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов [2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация [3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения

* С учетом объемов услуг по передаче электроэнергии на территории исполнения функций гарантирующего поставщика в Тверской области



Объем услуг по передаче электроэнергии составил 23 869,5 млн кВт·ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение объемов на 5,5%, что является следствием изменения температурного фона (существенные отклонение от климатических норм) и восстановлением деловой активности относительно уровней в период ограничений 2020 года. Выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам 1 полугодия 2021 года продемонстрировала рост на 8,6 % относительно аналогичного периода 2020 года благодаря росту объема оказанных услуг по передаче электроэнергии и увеличению среднего тарифа с 1 июля 2020 года, ограниченному действующими предельными значениями.

Выручка от услуг по технологическому присоединению по итогам 1 полугодия 2021 года составила 419,3 млн рублей. Увеличение на 17,3% относительно аналогичного периода 2020 года связано с исполнением в 1 полугодии 2021 года крупных договоров ТП.

Прочая выручка за 1 полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 32,9% и составила 1 127,7 млн рублей. Основной причиной роста прочей выручки является увеличение объемов дополнительных услуг, что соответствует основным стратегическим задачам Компании по наращиванию объемов нетарифных доходов.

Главной причиной увеличения себестоимости на 5,0% стал рост амортизации и затрат на услуги электросетевых компаний и на компенсацию потерь электроэнергии в сетях вследствие увеличения объема электропотребления. При этом относительная величина потерь электроэнергии снизилась на 0,45 п.п., что является результатом проводимых организационных и технических мероприятий.

Благодаря опережающему темпу роста выручки над темпом роста себестоимости увеличилось значение показателя EBITDA2 на 29,8%. Чистая прибыль по итогам 1 полугодия 2021 года увеличилась на 248,9% относительно аналогичного показателя прошлого года.

Совокупные активы компании по состоянию на 30 июня 2021 года увеличились и составили 130 748,2 млн рублей. Чистые активы компании выросли на 2,7% и составили 60 155,3 млн рублей. Чистый долг3 уменьшился до 43 225,1 млн рублей (на 31 декабря 2020 года – 44 261,5 млн рублей).

С отчетностью компании за 1-ое полугодие 2021 года можно ознакомиться на сайте: https://www.mrsk-1.ru/information/statements/rsbu/2021/.