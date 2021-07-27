ООО «АРМЗ - Горные машины» (входит в Урановый холдинг «АРМЗ»/горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») и ООО «Хакаджинское» (входит в ГК Хакаджинское) подписали договор о поставке горно–шахтного оборудования производства французской компании Aramine.

Это уже второй контракт с отечественными горнодобывающими компаниями, реализованный в рамках ранее подписанного дилерского соглашения между «АРМЗ Горные машины» и Aramine. Годом ранее ООО «АРМЗ Горные машины» начало сотрудничать с компанией «Полиметалл» и заключило с ней контракт на поставки рудничных самосвалов.

По словам председателя совета директоров ООО «АРМЗ Горные машины» Игоря Семенова, компания планирует наращивать портфель заказов на поставку горно-шахтного оборудования на территории России и стран СНГ, а также в самое ближайшее время откроет авторизованный сервисный центр для его обслуживания.

ООО «АРМЗ Горные машины» — предприятие горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом», создано 19 июня 2019 года. За год работы компания организовала серийное производство горно-шахтной техники на литий-ионных батареях в г. Краснокаменск Забайкальского края. Компания работает в рамках в рамках промышленного партнерства с французской машиностроительной компанией Aramine.

ООО «Хакаджинское» - Группа предприятий, входящих в холдинг ГК Хаканджинское (ГК), специализируется на добыче золотосодержащей руды открытым и подземным способом, на автомобильных и речных перевозках руды. Компания специализируется на поставке и перевозке ГСМ, ТМЦ и генеральных грузов, на создании и обустройстве связанного с данными сферами деятельности инфраструктуры в северных районах Хабаровского края.