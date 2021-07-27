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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией производство телекоммуникационного оборудования в Санкт-Петербурге

Россети Ленэнерго обеспечили электроэнергией производство телекоммуникационного оборудования в Санкт-Петербурге

27 июля 2021, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» обеспечили 343 кВт дополнительной мощности компании по производству телекоммуникационного оборудования в Невском районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Обухово».

Для электроснабжения объекта специалисты установили новую комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором 630 кВА и построили кабельную линию 10 кВ. Мероприятия позволили обеспечить надежным электроснабжением производственное здание, суммарная производительность которого составляет 140 000 компонентов в час.

Компания изготавливает современное телекоммуникационное оборудование (АТС, абонентские шлюзы, телефонные аппараты и др.), востребованное региональными операторами связи и крупными корпоративными заказчиками, в том числе за пределами России.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также жилых домов.

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Источник: Россети Ленэнерго

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