По итогам первого полугодия «Россети Центр Белгородэнерго» присоединил к электрическим сетям 2728 новых потребителей, в числе которых 525 юридических и 2203 физических лиц. Общая мощность исполненных договоров технологического присоединения составила 57,6 МВт.

Запрашиваемой мощностью обеспечено 29 предприятий агропромышленного комплекса и крестьянских (фермерских) хозяйств региона. К числу наиболее крупных относятся овощехранилище и завод по переработке масла в Чернянском районе мощностью 300 кВт и 250 кВт соответственно, два фруктохранилища в селе Владимировка Ивнянского района мощностью по 150 кВт каждое, две фермы в селе Зозули Борисовского района мощностью 149 кВт каждая, две зоны откорма свиноводческого комплекса в Ивнянском и Корочанском районах (150 кВт каждая), ферма в Белгородском районе.

Помимо этого, электроэнергией обеспечено 20 социально значимых учреждений региона, в том числе два новых детских сада, введенных в рамках нацпроекта «Демография», - в микрорайоне Дубрава Старооскольского городского округа и по ул. Горького в Валуйках. Еще два детских сада - № 15 «Дюймовочка» и № 7 «Лесная поляна» в Старом Осколе - открыты после капитального ремонта с увеличением потребляемой мощности дошкольных учреждений.

Дополнительные мощности получили три школы и шесть спортивных объектов, в частности, такие крупные, как новый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Уразово общей площадью две тысячи квадратных метров и вместимостью до 100 человек и Дом спорта в селе Новенькое Ивнянского района, который был капитально реконструирован с увеличением мощности.

В Белгороде выполнено технологическое присоединение новой амбулатории, Центра молодежных инициатив и Центра детского и юношеского туризма, в Старом Осколе - нового корпуса окружной больницы Святителя Луки Крымского, в Чернянском районе - новой спортивной площадки и аттракционов.

До конца года в соответствии с заключенными договорами технологического присоединения Белгородэнерго обеспечит мощностью еще ряд крупных и значимых для региона объектов: предприятий, госучреждений, объектов социальной сферы и жилищного строительства.

Белгородэнерго напоминает, что для заключения договора технологического присоединения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/ и в электронном виде заполнить форму заявки, выбрав тип подключения и основные характеристики объекта. Здесь же требуется прикрепить копии документов (паспорт собственника, свидетельство на собственность или выписку из ЕГРН). С помощью интерактивной карты перспективного резерва мощности можно определить наличие свободных мощностей в том или ином районе области и на интерактивном калькуляторе рассчитать примерную стоимость услуги.

Средняя продолжительность выполнения договора ТП льготной категории мощностью до 15 кВт включительно составляет 60 дней, свыше 15 и до 150 кВт (включительно) — 126 дней. Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, то все работы филиал выполняет «под ключ».

Потребители заявленной мощностью до 150 кВт по напряжению 0,4 кВ подключаются к сети сразу после монтажа и пломбировки электросчётчика (с 1 июля 2020 г. по новому законодательству его устанавливает сетевая организация). Открытие лицевого счёта в сбытовой компании происходит автоматически по завершении процесса технологического присоединения.