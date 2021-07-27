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Prysmian соединит Европу и Азию. Москабель в блоге Варламова
27 июля 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
Энергетики Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» подключили к электросетям 512 новых потребителей с начала года. В числе обеспеченных электроэнергией объектов – предприятия малого и среднего бизнеса, социальные учреждения и бытовые потребители. Суммарная мощность, выданная новым абонентам, составила 7 МВт.
Из подключенных к сетям почти 80% составляют потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для них энергокомпания строит и реконструирует трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.
От представителей малого и среднего бизнеса в Усть-Лабинские электрические сети поступило более 100 заявок на подключение к сетевой инфраструктуре. Необходимые энергомощности запросили промышленные и сельскохозяйственные объекты, строительные площадки и торговые павильоны.
Своевременно и в полном объёме выполняя свои обязательства по технологическому присоединению к сетям бытовых потребителей и крупных промышленных объектов, социальных учреждений, «Россети Кубань» вносит весомый вклад в обеспечение стабильного экономического развития регионов присутствия энергокомпании.
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