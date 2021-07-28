В связи с приближением к Московскому региону циклона «Дирк», вызвавшему разрушительные наводнения в ряде стран Северной Европы (Австрии, Германии, Бельгии), и прогнозируемыми в связи с этим грозами, залповыми ливнями, усилением ветра до 15 м/с, выпадением до 28 мм осадков, силы и средства компании «Россети Московский регион» приведены в повышенную готовность на всей территории обслуживания.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 3 544 единиц спецтехники. В том числе организовано наличие и готовность 584 мотопмп и насосов, 11 болотоходов и 10 лодок. В случае необходимости данные силы и средства будут задействованы в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий и оперативном восстановлении электроснабжения.

122 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 36230 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Кроме того, в компании организовано дежурство аварийных бригад для работ по недопущению подтоплений зданий и территорий энергообъектов. Проверена работа дренажных и откачивающих насосов на подстанциях. При прохождении осадков будут проводиться внеочередные осмотры зданий и сооружений (кабельные каналы, подвалы, дренажные устройства и др.). Предусмотрено наличие запаса мешков с песком для предотвращения возможного подтопления объектов. При обнаружении подтопления будут незамедлительно организованы работы по откачке воды.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.