Строительство перегрузочного комплекса порта Новороссийск предполагает отсыпку новой территории и создание двух искусственных земельных участков общей площадью 6,5 га. В проект будет инвестировано 46 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края по итогам презентации инвестпроекта вице-губернатору Александру Руппелю

Эти шаги позволят почти в два раза увеличить складскую площадь и сформировать достаточную длину причального фронта. Почти в два раза будет увеличена глубина акватории порта, что позволит обслуживать суда с большей грузоподъемностью.

«Порты Краснодарского края обеспечивают порядка 30% грузооборота России, а Новороссийский морской торговый порт является крупнейшим в стране. Его развитие и модернизация - стратегическая задача. Важно, что в процессе строительства нового терминала будет существенно обновлена портовая инфраструктура порта с учетом общемировых тенденций и потребностей рынка в долгосрочной перспективе. Это позволит перевести грузы из портов сопредельных государств», – отметил Александр Руппель.

По словам первого заместителя генерального директора ПАО Новороссийский морской торговый порт Игоря Терентьева, после выхода на проектную мощность в 2025 году через новый терминал будет переваливаться не менее 12 млн тонн грузов в год.

Согласно стратегии развития порта в Новороссийске до 2029 года инвестиции в проект составят порядка 108 млрд рублей. Это позволит увеличить мощности на 21,8 млн тонн в год.