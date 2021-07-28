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Минстрой России совершенствует систему ценообразования в строительной отрасли

Минстрой России совершенствует систему ценообразования в строительной отрасли

28 июля 2021, 12:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

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Министерство строительства и ЖКХ РФ ведет системную работу по совершенствованию сферы ценообразования в строительстве. Обеспечение максимальной эффективности и прозрачности реализации проектов, создаваемых за счет бюджетных средств, является приоритетной задачей как для Минстроя, так и для государства в целом. Разработка и реализация всех инициатив проводится при участии профессионального сообщества и заинтересованных органов власти.

Минстрой России стремится сформировать максимально комфортные решения для развития рынка и отрасли, поэтому сегодня министерство находится в открытом диалоге со всеми заинтересованными участниками – производителями стройматериалов, застройщиками, профильными ведомствами и отраслевыми объединениями. Министерство на регулярной основе проводит мониторинг цен на строительные ресурсы, анализирует поступающие обращения, проводит регулярные встречи с бизнес-сообществом, разрабатывает дополнительные механизмы по совершенствованию вопросов при формировании цены контрактов и приемки выполненных работ.

Принят ряд нормативных правовых актов, направленных на совершенствование регулирования в сфере ценообразования в строительстве. Установлены единые методы формирования и порядок определения сметной стоимости строительства, порядок определения нормативов накладных расходов и сметной прибыли, единообразные правила определения НМЦК и составления сметы контракта в рамках закона о контрактной системе в сфере закупок, в том числе при заключении контрактов «под ключ», типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства. Повышена точность расчета сметной стоимости строительства в связи с установкой ценовых зон, которых может быть сразу несколько в каждом регионе. Ценовые зоны учитывают особенности конкретной местности, что особенно актуально для больших по площади регионов.

Эффект от новых правил формирования НМЦК, применение которых началось в 2020 году, будет заметен после 2021 года, учитывая продолжительность бюджетного инвестиционно-строительного цикла.

Принятые за последнее время нормативные изменения направлены на формирование справедливого ценообразования в строительстве, обеспечивая гарантии финансовой безопасности подрядчиков, в том числе при реализации долгосрочных контрактов.

Дополнительный положительный эффект даст переход отрасли на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства на основе текущих цен строительных ресурсов, определяемых на основании информации о ценах производителей и импортеров строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов. Переход на данный метод запланирован на II квартал 2022 года.

Установленная субъектами Российской Федерации заработная плата по рабочим специальностям строителей на 2021 год в среднем по Российской Федерации на 20,89% выше среднемесячной начисленной заработной платы работников по виду экономической деятельности «Строительство» (по данным Росстата) и на 3,13% выше среднемесячной начисленной заработной платы работников по всем организациям (по данным Росстата). За период 2019-2021 годы рост уровня нормируемой оплаты труда рабочих-строителей составил 20%.

Начиная с 2019 года осуществляется пересчет индексов изменения сметной стоимости строительства на основании информации о фактической стоимости строительных ресурсов и заработной платы, установленной субъектами Российской Федерации. Увеличение значений указанных индексов, пересчитанных впервые расчетным методом для 77 субъектов Российской Федерации, по сравнению с публикуемыми ранее прогнозными индексами, составило в среднем 15%.

Работа по донастройке системы государственного заказа в сфере капитального строительства будет продолжаться в дальнейшем, особенно при наличии такой потребности со стороны строительного сообщества.

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Источник: Минстрой России

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