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28 июля 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, НОВАТЭК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на расширение и обустройство кустовых площадок Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Южно-Тамбейское нефтегазокондесатное месторождение разрабатывается в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и служит основной ресурсной базой проекта «Ямал СПГ». Запуск на Ямале первого завода ПАО «НОВАТЭК» по производству сжиженного природного газа состоялся в 2017 году.
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы по расширению и обустройству дополнительных скважин на действующих кустовых площадках месторождения.
На расширяемых кустовых площадках разместят устья добывающих скважин, агрегаты для ремонта скважин, построят дренажные емкости и иные необходимые сооружения. Также здесь проложат внутриплощадочные сети и другие коммуникации, а для подъезда к новым производственным участкам месторождения - дополнительные внутриплощадочные подъезды. Внешний подъезд к кустам скважин будет осуществляться по действующим автомобильным дорогам.
Проектная организация – ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ».
Фото: dalmontag.ru
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