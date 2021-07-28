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НОВАТЭК обустроит участки добычи на Южно-Тамбейском месторождении

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на расширение и обустройство кустовых площадок Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Южно-Тамбейское нефтегазокондесатное месторождение разрабатывается в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и служит основной ресурсной базой проекта «Ямал СПГ». Запуск на Ямале первого завода ПАО «НОВАТЭК» по производству сжиженного природного газа состоялся в 2017 году.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы по расширению и обустройству дополнительных скважин на действующих кустовых площадках месторождения.

На расширяемых кустовых площадках разместят устья добывающих скважин, агрегаты для ремонта скважин, построят дренажные емкости и иные необходимые сооружения. Также здесь проложат внутриплощадочные сети и другие коммуникации, а для подъезда к новым производственным участкам месторождения - дополнительные внутриплощадочные подъезды. Внешний подъезд к кустам скважин будет осуществляться по действующим автомобильным дорогам.

Проектная организация – ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ».

Фото: dalmontag.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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